Siber zorbalık ve cinsel istismar iddiaları altında Discord nedir?

Discord, özellikle oyuncular ve topluluklar arasında popüler bir iletişim platformu. 2015’te Jason Citron kurdu.

Platform sesli ve yazılı sohbet, dosya paylaşımı ve video görüşmeleri gibi özelliklerle çevrimiçi toplulukların oluşturulmasına imkan tanıyor. Kullanıcılar, davet bağlantılarıyla erişilebilen sohbet odaları ve ses kanallarına katılabiliyor.

Citron, Discord’u ilk başta çevrimiçi oyun oynayan kişiler için bir sohbet aracı olarak tasarlanmış olsa da, zamanla çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye başladı.

Şirketin açıkladığına göre 2024 itibarıyla, yaklaşık 150 milyon aylık aktif kullanıcısı var. 19 milyon da haftalık aktif sunucusu. Ayrıca dünyanın en çok ziyaret edilen 30. web sitesi.

İlk atılımını 2018’de Microsoft’un platformu Xbox Live’ye entegre etmesiyle yaptı. Ancak 2020’de strateji değiştirdi. ‘Tüm işlevler için daha genel amaçlı bir iletişim ve sohbet istemcisi’ olacaklarını duyurdu. Pandemi döneminde de evde kalan milyonlarca insan için önemli bir sosyal ağ haline geldi.

Mart 2021'de Microsoft, Discord’u almak istedi. Ancak platform Microsoft ile görüşmeleri sonlandırarak bağımsız kalmayı tercih etti.

Fransa’nın Ulusal Bilişim ve Özgürlük Komisyonu (CNIL), Kasım 2022'de Discord'a Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni (GDPR) ihlal ettiği gerekçesiyle 800 bin euro para cezası verdi. Suçlama, uygulamanın kapatıldıktan sonra arka planda çalışmaya devam etmesi, kullanıcıyı sesli sohbetten ayırmaması ve kullanıcıların yalnızca altı karakterden oluşan parolalar oluşturmasına izin vermesiydi.

2023'ün başlarında Discord, yakın tarihin en önemli istihbarat sızıntılarından birinde gizli ABD belgelerini yayınlamak için kullanıldı. Platformdaki bir Minecraft (bilgisayar oyunu) sunucusunda fotoğraf olarak dağıtılan belgeler, genel olarak 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgiliydi ama aynı zamanda Kuzey Kore, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ilgili istihbarat değerlendirmelerini de içeriyordu.

Siber zorbalık ce cinsel istismar şikayetleri

Discord’un oyun gruplarının dışına çıkıp genel kitleye hitap etmesiyle ‘siber zorbalık’ tartışmaları ve eleştirileri başladı.

2020 sonrasında bazı sohbet sunucusu topluluklarının diğer topluluklar tarafından “basılması” (çok sayıda kullanıcının bir sunucuya katılması), sohbetlerde düşmanca davranış ve kötüye kullanım bildirildi. Kötüye kullanımdan kasıt ırk, din, siyasette ayrımcı söylem ile çocuk istismarı ve cinsel taciz vakalarıydı.

Discord, “platformu bu sorundan kurtaracak” değişiklikler yapmayı planladığını bildirdi ancak şu zamana kadar platformu bu şikayetlerden arındırmadı.

Eylül 2024'te ABD’nin Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Discord’un kullanıcı ve kullanıcı dışı veri topladığını tespit etti. Ayrıca uygulamanın bireyleri kimlik hırsızlığına, tacize, yasadışı ayrımcılığa, duygusal sıkıntıya ve ruh sağlığı sorunlarına, sosyal damgalanmaya ve itibar kaybına karşı savunmasız hale getirdiği raporladı.

CNN, Mart 2022’de Discord'un çocukların ve gençlerin cinsel istismarı konusunda sorunlar yaşadığını bildirdi. Haziran 2023'te NBC News, platformun dahil olduğu "kaçırma, kandırma veya cinsel saldırı" ile suçlanan 35 yetişkin vakası tespit ettiklerini bildirdi. Ayrıca platformda çocuğun cinsel istismarı materyalinin paylaşılması nedeniyle 165 kovuşturma olduğunu yazdı.

(HA)