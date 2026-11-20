Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2026 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 69,8'i sosyal medya, yüzde 68,1'i dijital oyun kullanıyor. Siber zorbalığa maruz kalan çocukların oranı ise yüzde 10,2.

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Siber zorbalığın türleri

Siber zorbalığa maruz kalan çocukların yüzde 80,3'ü kırıcı ya da incitici mesaj aldığını söyledi. Yüzde 20,3'ü hakkında kırıcı mesajların başkalarına iletildiğini ya da herkesin görebileceği biçimde paylaşıldığını, yüzde 15,8'i ise hakkında asılsız söylentilerin yayıldığını belirtti.

Zorbalığın yaşandığı ortamlarda anlık mesajlaşma uygulamaları yüzde 56,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 51,1 ile SMS ve benzeri mesajlar, yüzde 40,7 ile sosyal medya platformları izledi.

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Zorbalığın nedenleri

Çocuklara zorbalığın nedenine ilişkin görüşleri sorulduğunda, yüzde 60,4'ü davranış biçimlerini, yüzde 33,1'i fiziksel özelliklerini ya da dış görünüşlerini gösterdi. Yüzde 4,4'ü ailelerinin nereli olduğunu ya da kökenlerini, yüzde 2,4'ü maddi durumlarını, yüzde 1,7'si ise engellerini neden olarak gördüğünü söyledi.

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Okula devama etkisi

Eğitimine devam eden 11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 28,1'i siber zorbalığa maruz kalma, zorbalık yapma ya da tanıklık etme durumlarından en az birini yaşadığını belirtti. Bu çocukların yüzde 7,8'i yaşadıklarının okula devamını etkilediğini söyledi. Bu oran erkek çocuklarda yüzde 5,3, kız çocuklarda yüzde 10,5 oldu.

(FY)