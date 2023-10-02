Editörlüğünü Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün yaptığı Türkiye’nin alanında ilk “Siber Suçlar” kitabı okurla buluştu.

Editörlüğünü Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün yaptığı siber dünyanın sonsuz evrenine multidisipliner bir bakış ve yaklaşım getiren ve alanında ilk olan "SİBER SUÇLAR" kitabında 23 bölüm, tıp, psikoloji, kriminoloji, hukuk, etik, siber güvenlik gibi uzmanlardan oluşan 37 bilim insanı tarafından yazıldı..

Neden bu kitap?

Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi iletişim ve bilgi teknolojilerinin yaşamımızın merkezine girmesiyle birlikte sanal gerçeklik de kültürümüzün bir parçası oldu.

Sanal gerçeklik ile birlikte yeni suç unsurlarının da oluşması tüm dünyada küresel bir sorunu da gündeme getirdi; Siber Suçlar.

Siber teknoloji, bir yandan bilgi ve iletişimi hızlandırıp kolaylaştırırken diğer yandan kötüye kullanım da bir o kadar hızlı ve kolay oluyor.

Ülkeler artık en büyük yatırımlarını siber dünyaya yapmaktadır. Tüm dünyada yaşanan siber devrimi ıskalayan ülkelerin yeniden kurulan dünya düzenindeki yerinin neresi olacağını tahmin etmek çok da zor olmasa gerek.

Bilişim teknolojilerini olabildiğince verimli kullanıp araştırma ve geliştirmeye yatırımlar yaparak siber devrimin içinde yer almamız zorunlu görünüyor. Diğer yandan bilişimin kötüye kullanılmasıyla ortaya çıkan siber suç ve buna bağlı kavramlar ile bu suçun etkilerini irdelemek de zorunluluk.

Yaşamımızı önemli ölçüde kolaylaştıran sanal dünya bir yandan da bu duruma uygun yeni hukuksal düzenlemeleri de zorunlu kılıyor.

Kitap, siber suçlara yönelik uluslararası hukuk boyutunda daha kapsamlı düzenlemelerin yapılması ve her geçen gün etkisini arttıran siber suç olgusu üzerine sadece yerel değil evrensel bir yaklaşım gerektiğinin altını çiziyor.

Kitap içeriği

Siber Zorbalık-Siber Mağduriyet ( Doç.Dr. Derya DENİZ, Arş. Gör. Hülya FİDANTEK),

Gözetleyen ve Gözetlenen Dünyada Dönüşen Mahremiyet Algısı ve Dijital Şiddet ( Dr.Öğr.Üyesi Anıl ÖZGÜÇ)

Dijital Alanda Şiddet, Yıkıcılık ve Perversiyonun Psikanalitik Açıdan Değerlendirilmesi ( Dr. Psk.Kübra KOÇ, Dr.Öğr.Üyesi Elif Yavuz SEVER)

Siber Dünya Ütopyasında Bir Distopya: Stalking ( Psk. Burcu DEMİREL)

Toplumsal Cinsiyet Temelli Kadına Yönelik Teknoloji Destekli Zorlayıcı Kontrol ( Dr. Öğr. Üyesi Duygu BUĞA, Öğr.Gör. Sotirios KALFOGLOU)

Lacancı Psikanalizde Sibernetiğin Mantığı: Dijital Varoluştan Dijital Şiddete ( Atakan YORULMAZ)

Çevrimiçi Nezaketsizlik (İnsivilite) Ve Nefret Söylemi Üzerine Güncel Sosyal Teori ( Doç.Dr. Can ÇALICI)

Siber Şiddetin Bir Görünümü: Siber Linç ( Dr. Mehmet Aykut ERK, Doç.Dr. Sunay FIRAT)

Adli Psikiyatri Perspektifinden Çevrim İçi/Siber Suçlara Yaklaşım ( Uzm.Dr. Yasin Hasan BALCIOĞLU, Prof.Dr. Fatih ÖNCÜ)

Çevrimiçi Çocuk İstismarı (Makbule Kurt, Prof.Dr. Işıl Pakiş)

İnternet Bağımlılığı ve Çocukta Cinsel İstismar ( Uzm.Dr. Emre YULUĞ, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ)

Siber Suçlar ve Halk Sağlığı Yaklaşımı ( Uzm.Dr. Fatma ÖZDEMİR)

CSI Etkisi: Siber Dünya, Medya Ve Toplum İz Düşümü ( Dr. Öğr.Üyesi Naile Esra SAKA)

Sosyal Medya ve Cinsel Şiddet ( Uzm.Dr. Burak BULUT, Prof.Dr. Hakan Kar)

Siber Suç ve Suçluların Tespiti (Vahap EREN)

Dijital Kanıt Veri Tabanları ve Siber Güvenliğe Kriminolojik Yaklaşım (Burçak ÜNAL)

Siber Etik ( Öğr.Gör. Orhan ÖNDER, Prof.Dr. Gürkan SERT)

Ülkemizde Siber Güvenlik, Siber Suçlar ve Adli Yönü ( Abdullah GENÇAY, Prof.Dr. Nergis CANTÜRK)

Yeni Nesil Siber Suçlar Karşısında Çocuk ( Av. Mustafa Serhat KAŞIKARA)

Siber Suçlar Ve Bilirkişilik ( Uzm.Dr. Gökçe KARAMAN, Prof.Dr. İ. Özgür CAN)

Sanal Gerçeklik Ve Metaverse’in Adli Tıp ve Adli Bilimlerdeki Uygulamaları ( Aziz Can ERDADA, Dr.Öğr.Üyesi Güven Seçkin KIRCI, Prof.Dr. Erdal ÖZER)

Sikkeden Kriptoya Parada Sahtecilik ( Dr.Öğr.Üyesi Güven Seçkin KIRCI, Arş.Gör.Dr. Hacı Seyit BÖLÜKBAŞI, Prof.Dr. Erdal ÖZER)

Siber Suçlar Ve Maluliyet ( Uzm.Dr. Gökhan AKTÜRK, Prof.Dr. Nursel GAMSIZ BİLGİN)

Prof.Dr. Halis Dokgöz hakkında

1989 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999’da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Adli Tıp ihtisasını tamamladı.

2000-2004 yıllarında İstanbul Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulunda çalıştı. 2005 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda “Yrd. Doçent”, 2008 yılında “Doçent” ve 2014 yılında “Profesör” oldu. Halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Mersin Üniversitesi Çocuk Koruma ve Araştırma Uygulama Merkezi kurucu müdürü olarak görev yapıyor.

Adli bilimler alanının hakemli uluslararası dergisi Adli Tıp Bülteni’nin 2013 yılından beri editörlüğünü yürütmektedir. 2019 yılında 52 akademisyenin katkılarıyla yayınlanan ve Türkiye’nin ilk uluslararası textbook nitelikli “Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabının editörlüğünü yapmıştır. 2020 yılında Türkiye’nin ilk “CSI” kitabı olarak tanımlanan adli olguların bilimsel çözümlemelerini içeren “Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabının editörlüğünü yaptı.

Ulusal ve uluslararası pek çok makale, araştırma ve kitap bölümleri yayınlanan Dokgöz, çocuk hakları, kadın hakları, şiddet, adli psikiyatri ve tıbbi malpraktis konularında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bilimsel çalışmaları yanında karikatürle de uğraşan Dokgöz’ün, Gırgır, Limon, Çarşaf, Hallo, ArteFacto, Buduar, Cumhuriyet, Bizim Gazete, Hürriyet, Milliyet, BirGün, Radikal ve Sabah gibi pek çok gazete ve dergide karikatürleri yayınlandı.

Düzenli olarak Kılçık, Tıp Dünyası, Sendrom, Hiç, Fesat, Homur ve Hekim Forumu dergilerine çizdi. 2016-2018 yıllarında günlük olarak Hürriyet Gazetesi Çukurova’da Metafor köşesinde karikatürleri yayınlandı. 1989’da “Güneşin Girmediği Yere”, 2010’da “Çizgisel”, 2019’da “Metafor” ve 2020’de “Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi” kitabı yayınlandı. Halen BirGün Gazetesi’ne çizmekte, 221B Polisiye Kültür Dergisi ve Episode Dizi Kültürü Dergisi’ne yazmaya devam ediyor.

(EMK)