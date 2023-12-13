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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 17:38
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 17:52
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Siber Suç ekipleri, Ekşi Sözlük’te bebeği istismar ettiğini gösteren faili arıyor

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Hediye Gökçe Baykal, Ekşi Sözlük adlı intersitesindeki bir kullanıcının çocuğu istismar ettiğini gösteren paylaşımlarına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları başvuruya dair yeni gelişmeyi bianet’le paylaştı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/13/eksi-sozlukte-bebegi-istismar-ettigini-gosteren-erkek-araniyor.jpg
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Ekşi Sözlük’te bebeği istismar ettiğini gösteren ve kadınlara fotoğrafları göndererek taciz eden erkek aranıyor. 

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Hediye Gökçe Baykal, Ekşi Sözlük adlı intersitesindeki bir kullanıcının çocuğu istismar ettiğini gösteren paylaşımlarına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları başvuruya dair yeni gelişmeyi bianet’le paylaştı.

"Mağdur bebekle aynı yerde olmama ihtimalleri var"

Avukat Baykal, Siber Suçlar’la yaptıkları görüşmelerde bu kişinin arandığını ve konuya dair farklı suç duyuruları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da suç duyurusu olduğunu söyledi. “Muhtemelen bu suç duyuruları da birleştirilip tek bir dosya üzerinden ilerlenecek” diyen Baykal, şu bilgileri verdi:

*Bu kişinin henüz yeri ve kimliği tespit edilemedi.

*Suça konu fotoğrafların birbirinin aynısı olduğu ve üzerindeki tarihler oynandığı düşünülüyor. Şüphelinin görsellerde yer alan mağdur bebekle yan yana olmama ihtimali bulunduğu değerlendiriliyor.

"Cezasızlıktan cesaret alıyorlar"

*Bebek, çocuk istismarına dair çok fazla başvuru alıyoruz.

*Bu suç, uluslararası anlamda her ülkede suç olarak kabul edilen bir suç. Her nerede olursa olsunlar ceza almaktan kurtulamayacaklar.

*Bu konuda cezasızlık potansiyel failleri cesaretlendiriyor. Özellikle “çocukların evlendirilmesini” “normal” gören bir iktidarca yönetiliyoruz bu da tüm sisteme yansıyor.

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Ne olmuştu?

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Hediye Gökçe Baykal, bir internet platformunda çocuğu istismar ettiğini gösteren fotoğraf ve videoları yayan kullanıcının tespit edilip yargılanması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 30 Ekim'de başvurmuştu. 

İstismar edilen bebeğin görselleri sosyal medyada tepkiye neden olmuştu. 

Ekşi Sözlük’ten yapılan açıklamada da söz konusu içeriklerin yayından kaldırıldığı belirterek şu bilgileri vermişti: 

*Ekşi Sözlük'te barınmasına asla müsaade etmeyeceğimiz, çocuk pornografisi statüsündeki görselleri yayan bir kullanıcının bir süredir farklı hesaplar açarak içerikler girdiğini tespit ettik. Bu sebeple öncelikle çaylakların görsel paylaşmasına sınırlamayla birlikte bir dizi önlemler aldık.

*Ancak suça konu görselleri yayan kişi, ekşi sözlük ile hiçbir bağlantısı olmayan fotoğraf ve video yükleme platformlarına yüklediği fotoğraflar ile ardı ardına hesaplar açarak içerik girmeye ve kullanıcılarımıza mesajlar göndermeye devam etti. Suça konu görsellerle karşılaşan kullanıcılarımızın bize ulaşması ve ekiplerimizin konu ile alakalı hassasiyetleri sebebiyle ilgili hesaplar çok hızlı şekilde kapatıldı.

(EMK)

Eksi Sözlük çocuk istismarı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Hediye Gökçe Baykal
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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