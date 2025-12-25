ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.12.2025 08:30 25 Aralık 2025 08:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.12.2025 08:33 25 Aralık 2025 08:33
Okuma Okuma:  2 dakika

Siber Güvenlik Başkanlığı’nın görev alanı genişledi

Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanı kararıyla, görev alanıyla ilgili olarak yurtiçinde veya yurtdışında şirket kurulabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Siber Güvenlik Başkanlığı’nın görev alanı genişledi
Fotoğraf: Canva

Resmi Gazete’de yayımlanan 192 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yetki ve sorumluluklarını kapsamlı biçimde genişletti. Kararnameyle birlikte dijital devlet, e-Devlet Kapısı ve kamuda yapay zekâ uygulamaları Başkanlığın görev alanına eklendi; teşkilat yapısı da yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenlik ve dijital devlet alanlarında mevzuat çalışmalarını yürütecek, ulusal strateji ve eylem planlarını hazırlayacak ve uygulamaları koordine edecek. Başkanlık ayrıca dijital devletin kurumsal mimarisini oluşturacak, kamu kurumlarının kullandığı bilişim ürün ve sistemlerine ilişkin idari, mali ve teknik standartları belirleyecek.

Kararname, e-Devlet Kapısı ile dijital devlet kapsamındaki ortak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve işletilmesini de Başkanlığın sorumlulukları arasına aldı. Kamu bilişim projelerinde proje yönetim standartlarını belirleme görevi de Başkanlığa verilirken, bu projelerin mali ve teknik boyutlarına ilişkin olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş sunulması öngörüldü.

Kamuda yapay zekâ uygulamalarına ilişkin mevzuat hazırlıkları, ulusal politika ve stratejilere katkı sunulması, veri yönetişimi ilke ve standartlarının belirlenmesi ile ortak veri alanı altyapısının hayata geçirilmesi de Başkanlığın görev kapsamına girdi.

Teşkilat yapısı yeniden düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Siber Güvenlik Başkanlığı’nın teşkilat yapısını da yeniden şekillendirdi. Buna göre Başkanlık; bir Başkan, üç başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşacak. Başkanlık, yurtiçinde en fazla yedi temsilcilik açabilecek ve yurtdışı teşkilatı kurabilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı kararıyla, görev alanıyla ilgili olarak yurtiçinde veya yurtdışında şirket kurulabilecek.

Yeni yapıyla birlikte Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü, Dijital Devlet Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı oluşturuldu. Özel Kalem Müdürlüğü de teşkilat yapısına dahil edildi.

Kararname, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasını Cumhurbaşkanı yürütecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
dijital güvenlik siber güvenlik Siber Güvenlik Kanunu siber güvenlik kurulu Siber Güvenlik Başkanlığı
ilgili haberler
TÜM YETKİ BAŞKANDA
Siber Güvenlik Kanunu TBMM'de kabul edildi
13 Mart 2025
/haber/siber-guvenlik-kanunu-tbmm-de-kabul-edildi-305381
SAVCILAR EV BASKINLARINA İZİN VERECEK
Siber Güvenlik Kanunu teklifinin ilk 13 maddesi Genel Kurul’dan geçti
6 Mart 2025
/haber/siber-guvenlik-kanunu-teklifinin-ilk-13-maddesi-genel-kuruldan-gecti-305172
Konut dokunulmazlığını ortadan kaldıran Siber Güvenlik Kanunu teklifi TBMM'de
5 Mart 2025
/haber/konut-dokunulmazligini-ortadan-kaldiran-siber-guvenlik-kanunu-teklifi-tbmm-de-305129
Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
8 Ocak 2025
/haber/cumhurbaskanligina-bagli-siber-guvenlik-baskanligi-kuruldu-303440
Siber zorbalık ve cinsel istismar iddiaları altında Discord nedir?
7 Ekim 2024
/haber/siber-zorbalik-ve-cinsel-istismar-iddialari-altinda-discord-nedir-300485
Siber saldırılar yıllardır kesintisiz sürüyor
18 Eylül 2024
/haber/siber-saldirilar-yillardir-kesintisiz-suruyor-299814
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TÜM YETKİ BAŞKANDA
Siber Güvenlik Kanunu TBMM'de kabul edildi
13 Mart 2025
/haber/siber-guvenlik-kanunu-tbmm-de-kabul-edildi-305381
SAVCILAR EV BASKINLARINA İZİN VERECEK
Siber Güvenlik Kanunu teklifinin ilk 13 maddesi Genel Kurul’dan geçti
6 Mart 2025
/haber/siber-guvenlik-kanunu-teklifinin-ilk-13-maddesi-genel-kuruldan-gecti-305172
Konut dokunulmazlığını ortadan kaldıran Siber Güvenlik Kanunu teklifi TBMM'de
5 Mart 2025
/haber/konut-dokunulmazligini-ortadan-kaldiran-siber-guvenlik-kanunu-teklifi-tbmm-de-305129
Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
8 Ocak 2025
/haber/cumhurbaskanligina-bagli-siber-guvenlik-baskanligi-kuruldu-303440
Siber zorbalık ve cinsel istismar iddiaları altında Discord nedir?
7 Ekim 2024
/haber/siber-zorbalik-ve-cinsel-istismar-iddialari-altinda-discord-nedir-300485
Siber saldırılar yıllardır kesintisiz sürüyor
18 Eylül 2024
/haber/siber-saldirilar-yillardir-kesintisiz-suruyor-299814
Sayfa Başına Git