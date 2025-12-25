Siber Güvenlik Başkanlığı’nın görev alanı genişledi

Resmi Gazete’de yayımlanan 192 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yetki ve sorumluluklarını kapsamlı biçimde genişletti. Kararnameyle birlikte dijital devlet, e-Devlet Kapısı ve kamuda yapay zekâ uygulamaları Başkanlığın görev alanına eklendi; teşkilat yapısı da yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenlik ve dijital devlet alanlarında mevzuat çalışmalarını yürütecek, ulusal strateji ve eylem planlarını hazırlayacak ve uygulamaları koordine edecek. Başkanlık ayrıca dijital devletin kurumsal mimarisini oluşturacak, kamu kurumlarının kullandığı bilişim ürün ve sistemlerine ilişkin idari, mali ve teknik standartları belirleyecek.

Kararname, e-Devlet Kapısı ile dijital devlet kapsamındaki ortak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve işletilmesini de Başkanlığın sorumlulukları arasına aldı. Kamu bilişim projelerinde proje yönetim standartlarını belirleme görevi de Başkanlığa verilirken, bu projelerin mali ve teknik boyutlarına ilişkin olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş sunulması öngörüldü.

Kamuda yapay zekâ uygulamalarına ilişkin mevzuat hazırlıkları, ulusal politika ve stratejilere katkı sunulması, veri yönetişimi ilke ve standartlarının belirlenmesi ile ortak veri alanı altyapısının hayata geçirilmesi de Başkanlığın görev kapsamına girdi.

Teşkilat yapısı yeniden düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Siber Güvenlik Başkanlığı’nın teşkilat yapısını da yeniden şekillendirdi. Buna göre Başkanlık; bir Başkan, üç başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşacak. Başkanlık, yurtiçinde en fazla yedi temsilcilik açabilecek ve yurtdışı teşkilatı kurabilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı kararıyla, görev alanıyla ilgili olarak yurtiçinde veya yurtdışında şirket kurulabilecek.

Yeni yapıyla birlikte Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü, Dijital Devlet Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı oluşturuldu. Özel Kalem Müdürlüğü de teşkilat yapısına dahil edildi.

Kararname, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasını Cumhurbaşkanı yürütecek.

(EMK)