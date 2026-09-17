Siber casusluk ile itham edilen şirket KKTC'de de ihale almış

Güvenlik kaynakları tarafından dün yapılan açıklamada Aydo isimli yazılım firmasının kişisel verileri yasadışı bir şekilde ele geçirdiği ve casusluk yaptığı şüphesi ile operasyon yapıldığı açıklandı. Açıklamada şirketin kamu sendikalarının üyelik sistemleri için hizmet ürettiği ve bu şekilde bilgileri elde ettiği öne sürüldü. Oysa EKAP kayıtlarına göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nunen az üç hizmet ihalesi bu firmaya verilmiş.

Kamunun kişisel verilerini işleyen şirkete MİT operasyonu

bugunkibris.com da yer alan habere göre şirketin aldığı ihaleler Türkiye ile de sınırlı kalmadı. Habere göre şirket, Kasım 2025-Şubat 2026 arasında KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinin “uçtan uca backend mimarisini ve operasyonel süreçlerini” yönetti.



Gazetenin açık kaynaklardan yaptığı araştırmaya göre LinkedIn’de halen Aydo Yazılım çalışanı olarak görünen bir yazılımcının profilinde, projeleri arasında dikkat çekici bir kayıt bulunuyor. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Site Revizyonu” adıyla yer alan projede çalışma dönemi Kasım 2025-Şubat 2026 olarak gösteriliyor.

Yazılımcı proje açıklamasında, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın resmî internet sitesinin “uçtan uca Backend mimarisini ve operasyonel süreçlerini yönettiğini” belirtiyor. Açıklamada ayrıca kurumun ihtiyaçlarına özel bir web mimarisinin kurulduğu ve “tüm sistemin geliştirilmesini ve devreye alınmasını” sağladığı ifade ediliyor.

Aynı LinkedIn profilinin deneyim bölümünde söz konusu kişinin iş yeri Aydo Yazılım olarak gösteriliyor.

Bu kayıt, Aydo Yazılım ile KKTC Dışişleri Bakanlığı arasında doğrudan bir sözleşme bulunduğunu tek başına kanıtlamıyor. Bugün Kıbrıs şu aşamada şirketin Bakanlığın projesini doğrudan üstlendiğini gösteren kamuya açık bir ihale veya sözleşme belgesine ulaşamadı.

Konuyu önemli hale getiren bir başka unsur ise KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın internet altyapısında kişisel verilerin işlendiğinin Bakanlığın kendi veri koruma metninde açıkça belirtilmesi. Bakanlık; internet sitesi, elektronik başvurular ve iletişim formlarının kullanımı sırasında kişisel veri işlenebileceğini belirtiyor.

Bu veriler arasında kimlik ve iletişim bilgileri, işlem ve talep bilgileri, seyahat ve randevu bilgileri ile çeşitli başka kişisel veriler bulunabiliyor.

Bakanlık ayrıca kişisel verilere yetkisiz erişimin ve verilerin yasa dışı biçimde işlenmesinin engellenmesi için gerekli teknik ve organizasyonel tedbirleri almakla sorumlu olduğunu belirtiyor. (Mİ)