TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 10 Mijdar 2025 11:49
 ~ Nûkirina Dawî: 10 Mijdar 2025 11:56
2 xulek Xwendin

Sibe hilbijartina Parlamentoya Iraqê ye

Biryare sibe hilbijartina Parlamentoya Iraqê pêk bê, wê li seranserê Iraq û Herêma Kurdistanê bi sed hezaran kes ji bo hilbijartina nûnerên xwe berê xwe bidin navendên hilbijartinê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Sibe hilbijartina Parlamentoya Iraqê ye

Li Iraq û Herêma Kurdistanê sibe hilbijartina Parlamentoyê pêktê. Duh dengdan taybet di saet 07:00’an de destpê kir û heya saet 18:00’an bi beşdariya milyonek û 313 hezar û 980 dengderên hêzên ewlekariyê yên Iraq û Herêma Kurdistanê, pêkhat.

Sibe jî (11ê Mijdar) dengdana giştî tê kirin ku bi awayek giştî mafê 21 milyon û 404 hezar kesan yê dengdanê heye.

Sibe wê 31 hevpeyman (tifaq), 38 partî, 75 namzetên serbixwe ku ji 7 hezar û 769 namzetan pêk tê, ji bo bidestxistina 329 kursiyên Parlamentoya Iraqê wê bikevin pêşbaziyê.

Proseya hilbijartinê ji 809 navendên dengdanê yên li seranserê Iraqê dê bê kirin, bi ser 4 hezar û 501 sindoqên dengdanê hatiye belavkirin.

Proseya dengdanê di sibe saet 07:00’an de destpê dike û saet 18:00’ê dewam bike.

Tê payîn piştî 24 saetan encamên hilbijartinê bi awayêk ne fermî bên ragihandin.

Hejmartina dengan ya bi dest û elektronî wekhev derket

Duh ji bo hilbijartina Parlamentoya Iraqê, li seranserê Iraq û Herêma Kurdistanê dengdana taybet pêkhat. Sibe jî dengdana giştî tê lidarxistin.

Berdevka Komîsyona Serbixwe ya Hilbijartinên Iraqê, Cumane Xelaî ragihand ku hejmartina dengdana taybet ya bi dest û bi awayê elektronî, heman encam derketine.

Cumane got ku wana encamên dengdana taybet radestî nûnerên partiyên siyasî kirine û got; “Di dema dengdana taybet de ti pirsgirêkek çênebûye û hemû sindoq bê pirsgirêk karkirine.”

Hêjayî gotinê ye duh Serokê Meclisa Komîsyonên Komîsyona Bilind ya Hilbijartina Serbixwe ya Iraqê Parêzer Omer Ehmed rêjeya tevlîbûna dengdana taybet ya hilbijartina Parlementoya Iraqê eşkere kir.

Li gorî Omer Ehmed ragihandî, rêjeya tevlîbûna dendana taybet ya dema 6’an ya Parlementoya Iraqê ya li Iraq û herêma Kurdistanê ji sedî 82 bû.

(AY)

*Çavkanî: Rojnews

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Herêma Kurdistana ıraqê hilbijartin Herêma Kurdistanê ya Iraqa Federal
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê