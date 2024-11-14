SHUDER: Devletin sosyal politika ihmali çocuk ölümlerine yol açıyor

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) İzmir Selçuk'ta barakada beş çocuğun yanarak ölmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, devletin sosyal politikalara önem vermediğine dikkat çekilirken, asıl sorumlunun yoksulluk olduğunu duyurdu.

“Yoksulluk döngüsünü açıkça ortaya koyuyor”

Açıklama şöyle:

Kadınlar ve çocukların şiddet gördüğü, hatta hayatını kaybettiği olaylar her gün artarken, İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşanan bir trajedi, yoksulluk ve güvencesizlik sorununu yeniden gözler önüne serdi. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, elektrikli sobanın devrilmesi sonucunda en küçüğü bir, en büyüğü beş yaşında olan beş kardeş hayatını kaybetti.

Aile hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler ise yoksulluk döngüsünü açıkça ortaya koyuyor: Ailenin düzenli bir geliri yoktu, baba cezaevindeydi, anne ise eşinden önce kayıt toplama işinde çalışmasına rağmen başka bir iş bulamamıştı. Aile büyükleri yaşlı ve hastaydı, bu nedenle ailenin ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Çocukların güvenliğini sağlayacak bir bakıcı yoktu ve anne sağlıklı beslenme ve barınma koşullarını sağlamak için sürekli bir mücadele içerisindeydi.

“Devlet sorumluluğunu yerine getirmedi”

Bu olay, devletin yoksulluk ve güvencesizlikle karşı karşıya kalan ailelere yeterli desteği sağlayamadığını ve çocukları toplumsal koruma ve bakım yoksunluğuyla baş başa bıraktığını gösteriyor. Yaşananlar sadece bir trajedi ya da yoksulluk hikâyesi değil, aynı zamanda devletin sorumluluğunu yerine getirmediği bir durum olarak öne çıkıyor.

Çocukların korunması, yoksulluğun önlenmesi ve sağlıklı bir büyüme ortamının sağlanması evrensel bir çocuk hakkıdır ve bu sorumluluğun yerine getirilmemesi devletin ihmalidir.

Devletin öncelik vermediği sosyal politikaların, toplumu çocuk ölümlerine sürüklediği vurgulanırken, yaşananların bir ihmal değil, toplumsal bir sorunun açık bir sonucu olduğu ifade ediliyor.