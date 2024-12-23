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Yayın Tarihi: 23 Aralık 2024 17:58
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2024 19:23
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Show, Habertürk ve Bloomberg artık Can Holding’in

Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri’nin sahibi olduğu Can Holding, Ciner bünyesindeki tüm dergi, gazete, televizyon ve radyo kanallarını aldı. Anlaşma tutarı bilinmiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Show, Habertürk ve Bloomberg artık Can Holding’in

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Park Grubu, Ciner Yayın Holding’deki tüm hisselerini Doğa Kolejleri ve Bilgi Üniversitesini bünyesinde bulunduran Can Grubu’na satarak medya sektöründen çekildi.

İki şirket arasında hisselerin devredilmesine dair sözleşme imzalandı. Sözleşmenin detayları ve ücreti açıklanmadı.

Can Grubu medya sektöründeki yatırımlarını Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın tam ve tek yetkili olarak yöneteceğini duyurdu. Devir, Rekabet Kurulu'nun onaylaması durumunda yürürlüğe girecek.

Duyurulana göre söz konusu anlaşma Ciner Yayın Grubu'ndaki Show TV, Show Türk, Show Max, Haberturk.com, Habertürk Radyo, Habertürk TV, Bloomberg HT, Bloomberg TV, Newsweek, FHM, Marie Claire Maison, Marie Claire, Food and Travel, GEO ve Mother and Baby isimli dergi, gazete, televizyon ve radyo kanallarını kapsıyor.

Ciner Grubu'nun sahibi olduğu basın kuruluşları hakkındaki bilgiye bianet'in medya sahipliğini izleme projesinden ulaşabilirsiniz.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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