ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2025 13:02
 ~ Son Güncelleme: 31 Ağustos 2025 21:59
4 dk Okuma

ShiftDelete'nin sahibi Hakkı Alkan, çalışanına saksı fırlattı

Mobbing iddialarıyla gündemde olan teknoloji sitesi ShiftDelete.net’in sahibi Hakkı Alkan, sitenin genel yayın yönetmenine Samet Jankovic’e saksı fırlattı. Olay sonrası Alkan, “Çiçeğin dalını attım” savunması yaparken kamera görüntüleri kendisini yalanladı. Jankovic hakkını hukuki olarak arayacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ShiftDelete'nin sahibi Hakkı Alkan, çalışanına saksı fırlattı

Teknoloji sitesi ShiftDelete.net'in sahibi Hakkı Alkan'ın, çalışanı ve sitenin genel yayın yönetmeni Samet Jankovic'e ofiste saksı fırlattı.

Olay sonrası açıklama yapan mağdur çalışan Samet Jankovic, darp raporu aldığını ve hukuki süreç başlattığını duyurdu. Uzun süredir devam eden mobbing iddialarını da gündeme getiren Jankovic, yaşananların sistematik taciz olduğunu öne sürdü.

Hakkı Alkan ise kendisini "Sinirlerime hakim olamayarak yanımdaki çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım, kendisine denk geldi" diye savundu. Alkan eyleminin kasıtlı olmadığını iddia etse de görüntülerdeki agresif tutum kamuoyunda tepki çekti.

Mobbingler görünenden fazla

Jankovic, sosyal medyadan yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:

“2021 Nisan ayında başladığım ShiftDelete sitesinde, birçok başarıya imza attık ekip ile beraber. 4 yılda yaptığım ek mesailerin hiçbirini, ben dahil arkadaşlarım almadı. Daha geçtiğimiz gün bana yapılan zam iptal edildi. Mobbing kısmına değinmiyorum bile. Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Keşke emek verdiğim yer ile ilgili bu paylaşımı yapmak zorunda kalmasaydım.

Kendisi (Hakkı Alkan) az önce bir özür mesajı yayınlamış. Dal diye bahsediyor yüzüme fırlattığı şeyi. İçinde çakıl taşı olan ve eline ne aldığını görmeden attığı bir durum yaşandı. O an inanılmaz bir acı hissettim ve üzerine yürüdüm. Zor tuttular arkadaşlarım. Bu olay patlama noktası oldu. Haksız kazançlar, küçük influencerların önünü kesme...

Çalışanı hakkında bel altı söylemler vs bunlara hiç girmeyeceğim burada. Bu olay unutulacak her zaman olduğu gibi ancak kötülüklerin artık gün yüzüne çıkması gerekiyor.

Kendisinin bende emeği çoktur. Keza benimde kuruma katkım epey bir oldu. Ancak 4 yıldır kardeşimin dediğin adama, insanların içinde saldırırsan bunun sonuçları olacak elbette. Gece geç saatlerde bile bu kuruma hizmet eden biri olarak bunu hak etmedim.”

Alkan’dan "Sinirlerime hakim olamadım" savunması

Alkan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saksı değil ‘dal attığını’ söyledi. “Sinirlerime hakim olamayarak çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi.” diyen Alkan tartışmanın içerik üretimi sırasında yaşandığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Yayıncılık zor iş. Özellikle de dijital yayıncılık. Bilgiler çok hızlı akıyor, takipçilerimizin beklentileri yüksek ve yayınlamamız gereken platformların sayısı fazla. Bilgilendirici videolar hazırlamak için yoğun bir ekip, her gün inanılmaz efor sarfetiyor.

Tıpkı doktorluk gibi, polislik gibi, yayıncılık da gece gündüz devam eden bir hizmet. Bu işi 20 yıldır yapan ve yaklaşık 40 kişi ile çalışan birisi olarak, tatlı günlerimiz olduğu gibi, bugün yaşanan üzücü zamanlarımız da oldu.

İlk geldiği günden bu yana 4 yıl boyunca yayınımıza büyük katkıları olan Samet kardeşim ile yayınlanması gereken içeriklerle alakalı bir tartışma yaşadık ve bu tartışma, karşılıklı olarak istenmeyen bir noktaya geldi.

Tartışma esnasında, sinirlerime hakim olamayarak o anda yanımdaki çiçeğin dalını, masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi. Şükürler olsun, kendisine bir zarar gelmedi. Olayın gerçekleştiği anı, ofis içi güvenlik kamerası görüntülerini de öncesi ve sonrası ile emniyet yetkililerine teslim ettim.

Samet ile çalışma hayatımız boyunca ağabey kardeş ilişkisi içerisinde devam eden sürecin bu noktaya gelmesi, hepimiz için üzücü oldu.

Yaşanan bu durumdan dolayı Samet kardeşimden ve sizlerden özür dilerim. Yaptığımız yoğun işlerdeki stresi yönetebilmek, daha huzurlu bir ortam içinde ekip arkadaşlarımın içerik üretebilmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben her anını sizlerle paylaşan biriyim o sebeple bu konuyu da sizlerle paylaşmak istedim."

Açıklamaların ardından olayın kamera görüntüleri çıktı:

ShiftDelete'den ayrılan birçok editör geçmiş yıllarda Hakkı Alkan hakkında mobbing iddiasında bulunmuştu.

Türkiye’de gazetecilik: Düşük maaş, siyasi baskı, mobbing
TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI'NDAN YENİ RAPOR
Türkiye’de gazetecilik: Düşük maaş, siyasi baskı, mobbing
14 Temmuz 2023

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Hakkı Alkan ShiftDelete mobbing
ilgili haberler
İş yerinde mobbingle mücadele için yeni genelge
6 Mart 2025
/haber/is-yerinde-mobbingle-mucadele-icin-yeni-genelge-305160
Oba Makarna’da mobbing ve işten çıkarmalar
14 Ekim 2024
/haber/oba-makarnada-mobbing-ve-isten-cikarmalar-300718
Yemeksepeti'nde "mobbing kuralları"na karşı kuryelerin tepkisi büyüyor
10 Eylül 2024
/yazi/yemeksepeti-nde-mobbing-kurallari-na-karsi-kuryelerin-tepkisi-buyuyor-299481
TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI'NDAN YENİ RAPOR
Türkiye’de gazetecilik: Düşük maaş, siyasi baskı, mobbing
14 Temmuz 2023
/haber/turkiye-de-gazetecilik-dusuk-maas-siyasi-baski-mobbing-281545
ILO'dan taciz ve mobbing ile mücadelede dikkate alınacak hususlar
4 Kasım 2022
/yazi/ilo-dan-taciz-ve-mobbing-ile-mucadelede-dikkate-alinacak-hususlar-269275
Çalışanın iş yerinde yemekte yalnız bırakılması 'mobbing' sayıldı
16 Temmuz 2022
/haber/calisanin-is-yerinde-yemekte-yalniz-birakilmasi-mobbing-sayildi-264569
BİR KİTAP/ BİANET'E GELENLER
İşyerinde İncinme | Aşağılanma, dedikodu ve mobbinge karşı koymak
3 Mayıs 2022
/haber/isyerinde-incinme-asagilanma-dedikodu-ve-mobbinge-karsi-koymak-261310
Soma'da 1500 madenci ‘mobbing’ nedeniyle iş durdurdu
20 Ağustos 2021
/haber/soma-da-1500-madenci-mobbing-nedeniyle-is-durdurdu-249066
İş yerinde mobbing’e uğradığınızı gösteren 5 işaret
24 Temmuz 2021
/yazi/is-yerinde-mobbing-e-ugradiginizi-gosteren-5-isaret-247596
Avukat Pasinli: Eğer Mobing Varsa Bu Bir İntihar Değil Cinayettir
17 Ocak 2020
/haber/avukat-pasinli-eger-mobing-varsa-bu-bir-intihar-degil-cinayettir-218767
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İş yerinde mobbingle mücadele için yeni genelge
6 Mart 2025
/haber/is-yerinde-mobbingle-mucadele-icin-yeni-genelge-305160
Oba Makarna’da mobbing ve işten çıkarmalar
14 Ekim 2024
/haber/oba-makarnada-mobbing-ve-isten-cikarmalar-300718
Yemeksepeti'nde "mobbing kuralları"na karşı kuryelerin tepkisi büyüyor
10 Eylül 2024
/yazi/yemeksepeti-nde-mobbing-kurallari-na-karsi-kuryelerin-tepkisi-buyuyor-299481
TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI'NDAN YENİ RAPOR
Türkiye’de gazetecilik: Düşük maaş, siyasi baskı, mobbing
14 Temmuz 2023
/haber/turkiye-de-gazetecilik-dusuk-maas-siyasi-baski-mobbing-281545
ILO'dan taciz ve mobbing ile mücadelede dikkate alınacak hususlar
4 Kasım 2022
/yazi/ilo-dan-taciz-ve-mobbing-ile-mucadelede-dikkate-alinacak-hususlar-269275
Çalışanın iş yerinde yemekte yalnız bırakılması 'mobbing' sayıldı
16 Temmuz 2022
/haber/calisanin-is-yerinde-yemekte-yalniz-birakilmasi-mobbing-sayildi-264569
BİR KİTAP/ BİANET'E GELENLER
İşyerinde İncinme | Aşağılanma, dedikodu ve mobbinge karşı koymak
3 Mayıs 2022
/haber/isyerinde-incinme-asagilanma-dedikodu-ve-mobbinge-karsi-koymak-261310
Soma'da 1500 madenci ‘mobbing’ nedeniyle iş durdurdu
20 Ağustos 2021
/haber/soma-da-1500-madenci-mobbing-nedeniyle-is-durdurdu-249066
İş yerinde mobbing’e uğradığınızı gösteren 5 işaret
24 Temmuz 2021
/yazi/is-yerinde-mobbing-e-ugradiginizi-gosteren-5-isaret-247596
Avukat Pasinli: Eğer Mobing Varsa Bu Bir İntihar Değil Cinayettir
17 Ocak 2020
/haber/avukat-pasinli-eger-mobing-varsa-bu-bir-intihar-degil-cinayettir-218767
Sayfa Başına Git