ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2025 16:49
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2025 17:44
2 dk Okuma

Sharon Critoph: Cezaevlerinin denetime açıklığı insan haklarındaki ilerlemenin göstergesi

CİSST ve PRI’nin düzenlediği atölyede sivil toplum temsilcileri, Türkiye’deki hapishanelerde insan hakları standartlarını güçlendirmeye yönelik çözüm yollarını tartıştı.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
Sharon Critoph: Cezaevlerinin denetime açıklığı insan haklarındaki ilerlemenin göstergesi
Fotoğraf: TİHV

Uluslararası Ceza Reformu (PRI) ve Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Türkiye’de hapishanelerde insan hakları standartlarını güçlendirmeyi hedefleyen bir atölye düzenledi. İki gün süren etkinlikte sivil toplum örgütü (STÖ) temsilcileri, hak ihlallerini önlemenin yollarını tartıştı.

"Uluslararası Hapishane Standartları ve Özel İhtiyaçlı Mahpusların Hakları" başlıklı atölyede katılımcılar, hapishanelerde yaşanan hak ihlali deneyimlerini paylaşarak çözüm önerileri geliştirdi.

Cezaevlerinde en az 26 bin 632 hak ihlali yaşandı
Cezaevlerinde en az 26 bin 632 hak ihlali yaşandı
5 Ağustos 2025

Türkiye’nin ceza infaz sisteminde insan hakları standartlarını güçlendirmeyi hedefleyen etkinlikte, 15 sivil toplum örgütü temsilcisi bir araya geldi.

Özel ihtiyaçlı mahpuslara odaklanıldı

Atölyede, Birleşmiş Milletler’in ‘Mahpusların Muamelesine Dair Asgari Standart Kuralları’ olarak bilinen Mandela Kuralları temelinde, hapishanelerdeki uluslararası standartlar ele alındı. Tartışmalar; kadınlar, çocuklar, LGBTİ+’lar ve engelli mahpuslar gibi özel ihtiyaçları olan grupların haklarına odaklandı.

Katılımcıların, hak ihlallerini belgeleme, denetim mekanizmalarına erişim sağlama ve hesap verebilirliği güçlendirme becerilerini artırmak amacıyla vaka çalışmaları, etkileşimli araçlar ve pratik örnekler kullanıldı.

"Kalabalıklık ortak sorun"

Atölye yürütücülerinden PRI uzmanı ve insan hakları savunucusu Sharon Critoph, iki günün sonunda bianet’e değerlendirmede bulundu. Critoph, dünyanın birçok yerinde hapishanelerde benzer sorunların yaşandığını söyledi:

"Doğrudan ülkeleri kıyaslamak zor ama genellikle ortak sorunun kalabalıklaşmadan kaynaklandığını görüyoruz. Aynı ülke içinde bile hapishaneler arasında ciddi farklar olabiliyor. Bir tanesi iyi yönetiliyorken, başka bir şehirdeki hapishanede pek çok sorunla karşılaşabiliyoruz."

"İdeal bir hapishane sisteminin olmadığını" belirten Critoph, her ülkenin ve her kurumun kendi özgül problemlerine sahip olduğunu vurguladı.

Denetime açıklık

Kalabalıklaşmanın yanı sıra özel ihtiyaçlı mahpusların koşulları ve sivil toplum örgütlerinin hapishanelere erişimi de tartışılan konular arasında yer aldı.

Critoph, hapishanelerde insan haklarının korunmasında bağımsız gözlem mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

Cezaevlerindeki şeffaflığın önemine değinen Critoph, "Bir hapishanenin gözlemcilere ne kadar açık olduğu, oradaki insan hakları koruma düzeyinin de göstergesidir. Gözlemcilerin, mahpuslarla özgürce görüşmesine izin verilmesi büyük önem taşır" dedi.

"Umut hakkı şart"

Türkiye’de siyasi mahpuslara uygulanan infaz eşitsizliklerini eleştiren Critoph, ‘umut hakkı’ ile ilgili “Uzun süreli hapis cezalarında bile, rehabilitasyonun ilk günden itibaren merkezde olması gerekiyor. Tahliye umudunun, sistemin odağında yer alması şart” ifadelerini kullandı.

"Devletin sorumluluğu"

Critoph, son olarak hapishanelerde insan haklarının korunmasının nihai olarak devletin sorumluluğunda olduğunu vurguladı:

"Sivil toplumun rolü izleme ve tavsiye sunmaktır ama devletin görevini üstlenmemelidir. Bir kişi hapishaneye gönderildiğinde, onun güvenliğini, sağlık hakkını ve avukata erişimini sağlamak devletin yükümlülüğüdür."

"Türkiye’nin Ceza İnfaz Sisteminde Hesap Verilebilirliğin Artırılması ve İnsan Haklarının İyileştirilmesi" projesi kapsamında düzenlenen atölyede CİSST Ağ Koordinatörü Helin Akyol da Türkiye’deki hapishane sisteminin sorunlarına dair sunum gerçekleştirdi.

*Atölye katılımcısı kurum ve temsilcilerin isimlerinin verilmemesi özellikle tercih edilmiştir.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
cezaevleri engelli mahpuslar LGBTİ+ mahpuslar
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
ÇÖZÜM SÜRECİNİN BİRİNCİ YILI
Prof. Dr. Hamit Bozarslan: Sürecin gerçekleşmemesinin bedeli sonraki yıllar için çok daha ağır olur
2 Ekim 2025
Prof. Dr. Hamit Bozarslan: Sürecin gerçekleşmemesinin bedeli sonraki yıllar için çok daha ağır olur
10 EKİM'İN 10'UNCU YILI
'Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı'nın bilincinde bir 'karar' denemesi
29 Eylül 2025
'Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı'nın bilincinde bir 'karar' denemesi
Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani davası istinafta: “Tahliye kararı çıkabilir”
26 Eylül 2025
Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani davası istinafta: “Tahliye kararı çıkabilir”
İnsan hakları dostu okullar mümkün mü?
25 Eylül 2025
İnsan hakları dostu okullar mümkün mü?
AYM'nin 'süre aşımı'ndan reddettiği Taybet İnan davası AİHM'e taşınıyor
24 Eylül 2025
AYM'nin 'süre aşımı'ndan reddettiği Taybet İnan davası AİHM'e taşınıyor
Sayfa Başına Git