Shakespeare’in ‘On İkinci Gece’si trans perspektifiyle yeniden hayat buluyor

Ian McKellen, William Shakespeare'in en bilinen eserlerinden biri olan ve tamamı trans ve non-binary oyunculardan oluşan On İkinci Gece'nin açılışını yapacak.

Yüzüklerin Efendisi yıldızı, 86 yaşındaki McKellen, temmuz ayında tiyatro topluluğu Trans What You Will tarafından sahnelenecek olan tek gecelik provalı okuma etkinliğine katılacak.

Londra’daki The Space Theatre’da 25 Temmuz'da sahnelenecek olan oyun, canlı yayından izlenebilecek. Etkinlikten elde edilecek tüm gelir, Birleşik Krallık merkezli trans derneği Not A Phase'e bağışlanacak.

Gösteri, On İkinci Gece’yi trans bir mercekten yeniden hayal edecek.

Etkinliğin basın bülteninde, oyunla şöyle dendi:

“Kimlik karmaşaları, kılık değiştirmeler ve değişen cinsiyet rollerine göre yapılan aşk ilânlarıyla On İkinci Gece, uzun zamandır kimliğin çok katmanlı yapısını sorgulayan bir metin. Bu yapım ise eserin içkin tuhaflığını (queerness) açıkça görünür kılıyor; hikâyeyi trans ve non-binary sanatçıların gerçek yaşam deneyimleriyle yeniden sahipleniyor.”

Neşe ve dayanışma

Oyunun yönetmenliğini üstlenen Phoebe Kemp, Pink News’te yer alan habere göre, yapımla ilgili şunları söyledi:

“On İkinci Gece, zaten cinsiyet ve performansla oynayan bir eser; bazen sanki Shakespeare bunu tam da bizim için yazmış gibi hissediyoruz. Bu okuma, neşeyi ve dayanışmayı merkeze alırken, trans ve non-binary sanatçılar hikâyenin kalbine yerleştirildiğinde nelerin mümkün olabileceğini göstermeyi hedefliyor.”

Londra Trans+ Pride yürüyüşünden hemen önce gerçekleşecek olan etkinlik “neşeli bir protesto eylemi ve haz aktivizmi” olarak tanımlanıyor.

Gösteri, bir yandan cinsiyet çeşitliliğini kutlarken, diğer yandan da trans temsiliyetin tehdit altında olduğu bir dönemde güçlü bir dayanışma mesajı veriyor.

Bir “yanlışlıklar komedisi” olan oyun, İlliria Krallığı’nda geçer. Shakespeare’in bu krallığı, İtalya’nın Dalmaçya kıyılarında hayal ettiği düşünülür. Oyunda insanlar kılık değiştirir; kadınlar erkek, erkekler kadın kılığına girer. Birbirlerine aşık olan karakterler, bu karmaşayı anlamaya çalışır ve sonunda her şey tatlıya bağlanır.

Gösteriyi 25 Temmuz'da canlı yayından takip etmek isteyenler buraya tıklayabilir.