“Shailin, Türkiye'de haklarının ihlal edileceğinden korkan tüm göçmen kadınları temsil ediyor"

23 Kasım’da gözaltına alınan ve Silivri Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) tutulan İranlı sinema ve tiyatro oyuncusu Shailin Asadollahi, dün (24 Kasım) akşam serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin bianet’e bilgi veren oyuncu hâlâ İran’a sınır dışı edilme riski olduğunu, Türkiyeli yetkililerin burada neden kaldığını ve ne iş yaptığını sorguladığını söyledi.

Asadollahi, serbest bırakılması için kendisiyle dayanışma içinde olan Türkiyeli feministlere ve insan hakları aktivistlerine teşekkür etti.

“Büyük bir kadın hakları ihlali”

Shailin Asadollahi’nin avukatı Funda Özcan, müvekkilinin Türkiye'de yaşayan ve burada yaşam haklarının ihlal edileceğinden korkan tüm göçmen kadınları temsil ettiğini söyleyerek şöyle dedi:

“Büyük bir kadın hakları ihlali yaşadık. Türkiye'de tek başına yaşayan bir kadın olarak şikâyet hakkını kullanan müvekkil hakkında yapılan iftira niteliğindeki haksız bir karşı şikâyet sonucunda dosyaya şüpheli olarak kaydedildi. Shailin aleyhinde hiçbir delil olmamasına rağmen, o gece gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

“Kadın haklarını savunmamız ve hukuki güvenlik hakkının asılsız bir şikâyete dayalı olarak ihlal edildiğini vurgulamamızın ardından serbest bırakıldı. Dosyada hâlâ şüpheli kaydı olduğu için sınır dışı edilme var; ancak büyük bir kadın hakları ihlali yaşadığımız için sürecin takipçisi olacağız.

“Shailin, Türkiye'de yaşayan ve burada yaşam haklarının ihlal edileceğinden korkan tüm göçmen kadınları temsil ediyor. Kadınların yaşadıkları ve gördükleri muamele karşısında yalnız hissetmelerine izin vermeyeceğiz.”

“Durumum hâlâ belirsiz”

Oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı mesajda da şöyle dedi:

“Medya baskısı sayesinde serbest bırakılmamı sağlayan dostlarıma, Türkiye’deki feminist ve aktivistlere sonsuz teşekkür ediyorum.

“İran’a gönderilme durumum hâlâ belirsiz olsa da İran’a dönmemi engelleme konusunda bana yardımcı olan tüm avukatlara ve sevdiklerime teşekkür ediyorum. Kadın, yaşam, özgürlük!"

İranlı oyuncu Shailin Asadollahi, İstanbul'da gözaltına alındı