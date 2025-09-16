SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aralarında KOAH ve diyabet ilaçlarının da olduğu 51'i yerli üretim 64 ilacı geri ödeme listesine aldı.

Işıkhan, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik, 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."

(AB)