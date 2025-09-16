ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2025 11:08
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2025 11:12
1 dk Okuma

SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi

SGK'nin geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 5 kan ürünü, 3 KOAH ve 4 diyabet ilacı da var.

BİA Haber Merkezi

SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi
Fotoğraf: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aralarında KOAH ve diyabet ilaçlarının da olduğu 51'i yerli üretim 64 ilacı geri ödeme listesine aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aralarında KOAH ve diyabet ilaçlarının da olduğu 51'i yerli üretim 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Işıkhan, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik, 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun." 

(AB)

