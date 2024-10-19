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Yayın Tarihi: 19 Ekim 2024 11:21
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2024 11:25
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SGK'den 'yenidoğan çetesi' açıklaması

SGK, mevzuatım çerçevesinde anlaşması olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlediklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SGK'den 'yenidoğan çetesi' açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İstanbul’da en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
yenidoğan çetesi
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