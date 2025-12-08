SGK borcu olanların aylıklarından kesinti dönemi başlıyor

Vergi düzenlemelerini de içeren “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa kapsamında SGK’ye borcu olanların aylıklarından otomatik kesinti yapılması uygulaması başlıyor.

Aylıklardan Yüzde 25’e kadar kesinti

Yeni düzenleme uyarınca, SGK’den aylık alan ancak kuruma prim, genel sağlık sigortası borcu veya idari para cezası bulunan yurttaşların gelirlerinden yüzde 25’i geçmemek üzere kesinti yapılacak. Bu kesintiler doğrudan borçlara mahsup edilecek.

Uygulamanın ayrıntılarına ilişkin usul ve esasları SGK belirleyecek. Düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Kanun teklifindeki madde şöyle ifade edilmişti:

“Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin borçlarının, kendilerine veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıklardan yüzde 25’i geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilmesi sağlanmaktadır.”

Kimleri etkiliyor?

SGK’den şu başlıklar altında aylık alınabiliyor:

*Emekli aylığı

*Malul aylığı

*Vazife malulü aylığı

*Dul ve yetim aylığı

Dolayısıyla düzenleme milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor.

2025 Temmuz itibarıyla ödenen aylıklar

SGK’nın Temmuz 2025 itibarıyla ödediği aylıkların alt sınırları şöyle:

*Emekli aylığı: En düşük 16.881 TL

*Malul aylığı: 7.500 TL – 12.000 TL

*Vazife malulü aylığı: 10.000 TL – 35.000 TL

*Dul ve yetim aylığı: 12.660 TL – 58.597 TL

Yasa ayrıca dışarıdan (isteğe bağlı) emekli olmak isteyenlerin ödeyeceği prim oranlarında artış da öngörüyor.

