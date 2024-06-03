Sezgin Tanrıkulu’dan Silivri Cezaevi'ne ziyaret ve kayyım açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün İstanbul’daki Silivri (Marmara) Cezaevi’ne gitti.

Tanrıkulu, cezaevinde Gezi Davası’nda yargılanan Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’la birlikte Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı iken yerine kayyım atanan Bekir Kaya'yı ziyaret etti.

Milletvekili, cezaevi ziyaretiyle ilgili “Adaletsiz ve adli yargılama kurallarına aykırı bir biçimde yargılandılar. Düşman Ceza hukuku uygulandı kendilerine karşı. Yargısal süreçleri devam ediyor. Adaletin bir gün mutlaka gerçekleşeceği konusundaki inançları tam. Biz de dayanışma içerisinde olmaya ve süreçleri takip etmeye devam edeceğiz,” dedi.

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“Darbe girişimi”

Tanrıkulu, DEM Partili Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırılarak, yerine Hakkâri Valisi Ali Çelik'in Belediye Başkanvekili olarak atanmasıyla ilgili ise özetle şöyle dedi:

“Kayyum ataması halkın iradesinin gaspıdır! Halkın iradesine karşı darbe girişimidir. 2016 yılından bu yana denenen bir yöntemdir ve sonuç da alınamamıştır. Biz kayyum uygulamasına bu yasa teklifi Parlamentoya geldiği andan itibaren karşı çıktık. Hem 2016 yılında karşı çıktık hem de 2019 seçimlerinden hemen sonra da atanan kayyumlara karşı çıktık.

“Seçimlerin üzerinden sadece iki ay geçti. Yargılaması henüz devam eden, hakkında bir mahkumiyet kararı olmayan bir belediye başkanı görevden alınamaz! Alınırsa, yerine Vali kayyum olarak atanamaz. Eğer mahkumiyet kesinleşmişse, hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı varsa, yapılacak işlem bellidir. Belediye Meclisinde seçim yapılır ve yerine yeni bir belediye başkanı seçilir. Bunun dışında yapılan bütün işlemler hukuka aykırıdır!” (TY)