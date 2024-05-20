Sezgin Tanrıkulu’dan Demirtaş ve Mızraklı’ya ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kobanî Davası’nda 42 yıl hapis cezası verilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı tutuldukları Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili de olan Tanrıkulu, ziyarete dair yayımladığı mesajda şöyle dedi:

"Edirne'deyim. Cezaevinde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettim. Her ikisiyle de siyasetten çok öncesine dayalı kişisel dostluklarım var, kişisel hukukum var. O hukuka binaen cezaevinde bulundukları sürece kendilerini ziyaret etmeye çalıştım, çalışıyorum ve cezaevi ile ilgili olarak görüşlerimi de kendileriyle paylaşıyorum.

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Kobanî Davası

“Bir Yargısal süreç vardı. O Yargısal süreç geçen hafta itibariyla tamamlandı ve Selahattin Demirtaş'a ve diğer siyasetçilere çok ağır cezalar verildi. İkimiz de hukukçuyuz. Aynı zamanda bu davayı da biraz konuştuk, tartıştık.

“Sonuçta şunu ifade edebilirim: Moralleri son derece iyiydi, bütün dostlarımıza endişeli olmamaları gerektiğini, umutlarını korumaları gerektiğini ifade ettiler ve herkese Edirne'den selam ve sevgilerini ilettiler. Üzerimde kalmasın. Hepinize Edirne'den selam ve sevgiler.” (TY)