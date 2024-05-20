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Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2024 16:33
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024 16:33
1 dk Okuma

Sezgin Tanrıkulu’dan Demirtaş ve Mızraklı’ya ziyaret

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret eden Tanrıkulu: “Moralleri son derece iyiydi, bütün dostlarımıza umutlarını korumaları gerektiğini ifade ettiler.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sezgin Tanrıkulu’dan Demirtaş ve Mızraklı’ya ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kobanî Davası’nda 42 yıl hapis cezası verilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı tutuldukları Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili de olan Tanrıkulu, ziyarete dair yayımladığı mesajda şöyle dedi:

"Edirne'deyim. Cezaevinde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettim. Her ikisiyle de siyasetten çok öncesine dayalı kişisel dostluklarım var, kişisel hukukum var. O hukuka binaen cezaevinde bulundukları sürece kendilerini ziyaret etmeye çalıştım, çalışıyorum ve cezaevi ile ilgili olarak görüşlerimi de kendileriyle paylaşıyorum.

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Kobanî Davası

“Bir Yargısal süreç vardı. O Yargısal süreç geçen hafta itibariyla tamamlandı ve Selahattin Demirtaş'a ve diğer siyasetçilere çok ağır cezalar verildi. İkimiz de hukukçuyuz. Aynı zamanda bu davayı da biraz konuştuk, tartıştık.

“Sonuçta şunu ifade edebilirim: Moralleri son derece iyiydi, bütün dostlarımıza endişeli olmamaları gerektiğini, umutlarını korumaları gerektiğini ifade ettiler ve herkese Edirne'den selam ve sevgilerini ilettiler. Üzerimde kalmasın. Hepinize Edirne'den selam ve sevgiler.” (TY)

Kobanî davası Sezgin Tanrıkulu Selahattin Demirtaş selçuk mızraklı CHP
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31 Aralık 2023
/haber/selahattin-demirtas-tan-babasina-veda-merak-etme-baba-yuregimiz-bu-hucreden-buyuktur-290006
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30 Kasım 2023
/haber/ihd-diyarbakir-hatirlatiyoruz-selcuk-mizrakli-yuzde-62-oyla-secildi-288666
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/haber/selcuk-mizrakli-dosyasindaki-itirafci-h-b-a-emniyet-calisani-cikti-285365
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11 Eylül 2023
/haber/dbb-esbaskani-selcuk-mizrakli-ya-acik-tanik-itiraflariyla-yeni-dava-283848
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21 Nisan 2023
/haber/selahattin-demirtas-6-5-yildir-hicbir-mahkumla-gorusturulmemis-277613
Yargıtay, Selçuk Mızraklı'ya verilen hapis cezasını bozdu
6 Aralık 2022
/haber/yargitay-selcuk-mizrakli-ya-verilen-hapis-cezasini-bozdu-271051
Selçuk Mızraklı "örgüt propagandası" davasından beraat etti
30 Eylül 2021
/haber/selcuk-mizrakli-orgut-propagandasi-davasindan-beraat-etti-251074
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