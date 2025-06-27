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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 27 Haziran 2025 09:55
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 17:04
2 dk Okuma

Sezen Aksu’dan yeni albüm: Paşa Gönül Şarkıları

Sanatçı, yeni albümüyle hem 50. sanat yılını kutluyor hem de hayranlarına nostalji ve yenilik dolu müzikal bir yolculuk sunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sezen Aksu’dan yeni albüm: Paşa Gönül Şarkıları

Türkçe pop müziğinde “Minik Serçe” olarak anılan Sezen Aksu’nun yeni albümü “Paşa Gönül Şarkıları” 27 Haziran 2025 Cuma gecesi saat 00.00 itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında ve radyolarda yayınlandı.

Yedi yıl aradan sonra yayınlanan albüm, aynı zamanda sanatçının 50. sanat yılına denk geliyor. Albüm içerisinde hem yeni besteler hem de yeniden düzenlenmiş ve seslendirilmiş eski şarkılar yer alıyor.

Daha önce Gülben Ergen tarafından seslendirilen “Nanik”, Cenk Eren'in yorumladığı “Şuh Nefes” ve Levent Yüksel ile özdeşleşen “Abanoz’daki Emine” bu kez Sezen Aksu’nun sesiyle albümde yer alıyor. “Nanik”te ise klasikleşmiş “Şinanay” şarkısı nakaratına yapılan bir gönderme var.

Öte yandan, albümün ilk klibi “Doğrucu” şarkısı için üretildi. Yönetmenliğini Öner S. Biberkökü'nün üstlendiği video klibin Google'ın yapay zekâ destekli yeni video üretim modeli Google Gemini ve Veo 3 ile oluşturulduğu açıklandı.

Albümdeki diğer şarkılar ise şöyle: Bahçe, Sen Ağla, Yandı İçim, Bana Sor, Dümenci, Ey Aşk, Yaygara, Gemiler, Doğrucu ve Linç.

Şarkıların söz ve bestelerinde ağırlıklı olarak Sezen Aksu imzası bulunurken; Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar ve Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin eserleri de albümde yer alıyor.

Düzenlemelerde ise Ayda Tunçboyacı, Can Sanıbelli, Ersay Üner, Mert Alp, Mithat Can Özer, Murat Acar, Murat Bulut, Mustafa Ceceli, Okay Barış, Ozan Bayraşa ve Onno Tunç gibi müzisyenlerin katkısı öne çıkıyor.

Albümün tanıtım görselleri fotoğraf sanatçısı Osman Yalın tarafından çekilirken, kapak tasarımı ise Ali Taran’a ait. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Sezen Aksu Paşa Gönül Şarkıları onno tunç Levent Yüksel minik serçe
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