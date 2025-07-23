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Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2025 16:04
 ~ Son Güncelleme: 23 Temmuz 2025 16:39
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Sezai Temelli: Silah bırakanlara hukuki güvence öncelikli gündem

DEM Parti'nin kongresine dair iddiaları yalanlayan Grup Başkanvekili Temelli, "Bir isim ve logo tartışması söz konusu değil. Yol haritamızı gözden geçireceğiz, yenileyeceğiz ve güçlendirerek yola devam edeceğiz" dedi.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
Sezai Temelli: Silah bırakanlara hukuki güvence öncelikli gündem

TBMM'de çözüm sürecinin geliştirilmesi üzerine kurulacak olan komisyonun DEM Parti'den doğru üyesi ve Grup Başkanvekili Sezai Temelli, gelinen aşamayı bianet'e değerlendirdi.

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DEM Parti ile ilgili "kapanacak, logosu ve ismi değişecek" iddialarına da yanıtlayan Temelli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile yapılan görüşmeye ilişkin de konuştu.

Komisyon hafta başına kaldı

TBMM'de kurulacak komisyon için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilerle görüşmesi sürüyor. Gelinen son aşamada komisyona girme noktasında mutabakatın sağlanması ve partilerin üye bildirmesi bu hafta tamamlanıp Cuma günü Meclis'te kuruluşunun ilan edilmesi bekleniyordu. Ancak kuruluş haftaya ertelenmiş görünüyor.

Tüm partiler üye bildirecek

Gecikmenin nedenini değerlendiren Sezai Temelli, “Bu hafta içi kurulması bekleniyordu. Fakat Sayın Altan Öymen'in kaybı nedeniyle, Cumhuriyet Halk Partisi ile olan görüşmeden dolayı bir gecikmeden bahsedildi. Meclis Başkanı Sayın Özel'le görüştükten sonra cuma olma olasılığı da var ama düşük ihtimal. Şimdi Meclis Başkanı partilerle görüşecek. Partiler hemen ertesi gün isim belirtilir mi, hemen yetişir mi? Emin değilim. Önümüzdeki hafta başı büyük olasılıkla partiler üyelerini netleştirip komisyona bildirecek. Meclis Başkanı da bir çağrıyla ilk toplantıyı yapacak diye bekliyoruz” dedi.

MİT'in süreç turu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Süleymaniye'deki silah yakma töreni ve yeni çözüm sürecinde gelinen aşamaları aktarmak üzere siyasi partileri Meclis'te ziyaret ediyor. İlk durak olarak Bahçeli ile 45 dakika yalnız görüşen Kalın, ardından AKP ve DEM Parti'yi ziyaret etti. İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu ile de görüşen MİT Başkanı'nın yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi bekleniyor.

Temelli, basına kapalı gerçekleşen ve bir saatten uzun süren ziyaretin ilk olmasının önemine değinerek “Sürecin en önemli kurumlarından sayılabilecek MİT Başkanının partileri ziyareti önemliydi. Bizi de ziyaret etti, süreçle ilgili gelişmelerin aktarıldığı bir bilgilendirme toplantısıydı” dedi.

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CHP komisyona katılacak mı?

CHP’nin komisyona katılıp katılmayacağı konusu da bu haftanın gündemleri arasındaydı. Önce Parti Sözcüsü Deniz Yücel, ardından da Parti Genel Başkanı Özgür Özel katıl konusunda bazı şartlar öne sürdü.

İtirazlar komisyonda değerlendirilecek

DEM Parti’nin görüşü itirazların da bu komisyonun parçası olacağı yönünde. Ana muhalefet partisinin komisyona katılacağını yönünde bilgilerinin olduklarını belirten Temelli, tartışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tartışmalar komisyonun çalışma alanına dair sürüyor. Her parti komisyonun çalışma alanına yönelik önerilerini de zaten meclis başkanına iletti. Dolayısıyla bu çalışma alanının sınırlarının nereden geçeceği meselesinde tabii ki her partinin farklı farklı görüşleri var. Bu da komisyonun ilk toplantısında bir çalışma alanı, yönetmeliği, prensipleri diyebileceğimiz konularda bir ortaklaşma sağlanıp yola öyle devam edecek gibi gözüküyor."

Hangi konular gündeme gelecek?

Temelli komisyonun öncelikli gündemlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Şu ana kadar da birçok konuda çok kapsamlı tartışma oldu. Bir kere bu komisyon bu süreçteki en acil ihtiyaçlar başta olmak üzere sürecin ihtiyaç duyduğu hukuki zeminin, hukuki altyapının ve güvencenin yaratılması konusunda hızlı adımlar atmalı. Çünkü beklentiler bu konuda yoğunlaşıyor. Tabii diğer konular önemsizdir anlamında söylemiyorum. Ama tabii ki her çalışmanın öncelikleri vardır.

Silah bırakanlar öncelikli gündem

Dolayısıyla biz demokratik entegrasyon ve bütünlüklü hukuk perspektifiyle bu hukuki güvence ve silah bırakmaya bağlı olarak bırakanların özgürlükleri ve hukuki güvencelerini tabii ki başlangıç olarak görüyoruz. Tabii bununla sınırlamamak da gerektiğini, ısrarla belirtiyoruz.

Kobanî siyasetçilerinin durumu

Zaten bu demokratik entegrasyon, bütünlüklü hukuk dediğimiz mesele ister istemez zaten bütün bu hukuk dışılıkları kapsıyor. Demirtaş'ın da şu anda cezaevinde olması bir hukuk dışı uygulama. Yani bir hukuk devleti içinde bir norm olarak değerlendirip ele alacağımız bir konu değil. Şu anda bir tutsaklık söz konusu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda tabii ki bu bizim savunduğumuz demokratik entegrasyon ve bütünlüklü hukuk anlayışımızın bir sonucu olarak yansıyacaktır. Burada altını çizmek istiyorum hem Demirtaş ve Yüksekdağ hem Kobani davasından şu anda cezaevinde olan arkadaşlarımızın hemen bırakılması gerekiyor. Çünkü dava çökmüştür."

DEM Parti'nin önerilerini hazırlayıp sunduklarını belirten Temelli, "Komisyon sonuçta bir ortaklaşmayla, nitelikli bir çoğunlukla karar alma konusunda bir mutabakat var. Bununla kararlaşılırsa ne iyi" dedi.

DEM Parti kongresine dair iddialar

Medyada gündem olan DEM Parti Kongresinde “fesih kararı alınacak, partinin ismi ve logosu değişecek” iddiasına ilişkin de konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, “Bizim içimizde böyle bir tartışma ya da bir gündem söz konusu değil” dedi.

Olağan kongrenin hazırlıklarının bile henüz başlamadığını belirten Temelli "Ne konferansa dair ne kongreye dair henüz hazırlıklara başlamadık. Ama tabii ki olağan konferans ve kongre çalışmalarımız yapılacak. Yeni dönemin siyasi gelişmeleri, yeni dönemin dinamiklerine dair yol haritamızı gözden geçireceğiz, yenileyeceğiz ve güçlendirerek yola devam edeceğiz. Bunun için bir isim tartışması, bir logo tartışması zaten söz konusu değil şu an için. Bizim içimizde yok ama genellikle işte bazı medyadaki bazı insanlar gündem yaratma dürtüsüyle herhâlde hareket ediyorlar. Bir gerçekliği yok" açıklamasını yaptı.

DEM Partinin komisyon üyeleri

DEM Parti, kurulması planlanan komisyon için Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ile İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i belirledi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
pkk silah bırakma töreni barış ve demokratik toplum süreci sezai temelli Demokratik Cumhuriyet dem parti
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
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bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

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