Sezai Temelli: Öcalan ile bir kereye mahsus değil; düzenli olarak görüşülmeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis’teki komisyonun Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini belirten Temelli, bu görüşmenin bir an önce programlanması gerektiğini söyledi.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları İmralı’da

"Hasta tutsaklar için kalıcı çözüm"

"İnfaz yasasında bir an önce eşitlik sağlanmalıdır” diyen Temelli, “İdari ve Gözlem Kurulları’nın keyfi uygulamalarına son verilmelidir. Hasta tutsaklar meselesinin kalıcı bir şekilde çözülmelidir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası denen dünyanın hiçbir yerinde görmemizin mümkün olamayacağı düzenlemenin ortadan kaldırılmalı ve tabii ki bir an önce umut hakkı tanınmalıdır" çağrısı yaptı.

Temelli, birkaç gün önce uğradığı saldırı sonucu yoğun bakıma alınan gazeteci Hakan Tosun’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rojin Kabaiş dosyası

27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in ölümündeki soru işaretlerine dikkati çeken Temelli, şunları söyledi:

"Adli Tıp Kurumu (ATK) gerçekleri örtbas etti. Adeta insanlara karşı işlenen suçlarda; özellikle bu suça müdahil olmuş olan kamu görevlileri varsa ki bu olayda bu şüphe çok yüksektir. Çünkü daha Rojin’in cansız bedeni hastanedeyken valinin açıklamasından biliyoruz. Vali dedi ki ‘bu olay intihardır.’ Oysa şimdi anlıyoruz ki intihar falan değil. Neyi örtbas etmeye çalışıyorsunuz, neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Bu cinayet mutlaka aydınlatılmalıdır, suçlular yargının önüne, adaletin karşısına bir an önce çıkartılmalıdır."

"Barışın bütçesi olmalı"

Meclis’te gelecek hafta görüşülmeye başlanacak 2026 yılı bütçesi ile ilgili değerlendirme yapan Temelli, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomi programını eleştirdi.

Dezenflasyon programıyla toplumun sırtındaki vergi yükünün arttığını belirten Temelli, bu bütçede savunmaya ayrılacak payın "barışın bütçesi" kapsamında yurttaşların sosyal haklarına ayrılması gerektiğini söyledi.

Temelli, devamında şunları belirtti:

"Savaş bütçeleri hazırladılar. Silaha yatırım yaptılar. Barış bütçesi demek, İHA ve SİHA'ya kaynak ayırmak yerine gençlere kaynak ayırmak demektir. Gençlerin eğitim hakkına ayırmak demektir. Her sene bütçeden yüzde 13 faize kaynak ayırmak yerine, bu kaynakları kadınlara ayırmak gerekir. Neden? Bakın işsizlik rakamları açıklandı. Kaynakları halka değil, adeta savaşa harcadılar. Şimdi dönem değişiyor. Bir sürecin içindeyiz. Herkeste umut var. Herkesin artık çatışmaların sonlanmasını, savaşın bitmesini beklediği bir dönemdeyiz. Demek ki bu beklentileri karşılayacak bir bütçe aklıyla da yüzleşmemiz, karşılaşmamız gerekir. Nasıl bir bütçe olmalı? Halka yönelik, halkın ihtiyaçlarını gideren; sermayeyi değil, toplumu önceleyen; ama diğer taraftan da barışın bütçesi olmalıdır.

Öclan ile görüşme çağrısı

“Meclis’teki komisyon Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerekiyor. Bir heyetin İmralı’ya gitmesi gerekiyor. Bunun bir an önce programlanması lazım. Gidecek olan heyetin belirlenmesi lazım. Tabii ki bizim temennimiz güçlü bir heyetin, herkesin temsiliyetinin sağlandığı bir heyetin oluşması. Öncelikle grubu olan partiler, hatta grubu olmayan partilerden de temsiliyet söz konusu olabilir. Bu bir kereye mahsus değil; düzenli bir trafik ve müzakere görüşmesi mümkün olabilir. Bunların sağlanması bizim talebimiz.”

Temelli, son olarak komisyon üyelerin kimi platformlarda veya özel alanlarda bu konuyu istişare ettiğini söyledi.

