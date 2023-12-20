Sezai Temelli Meclis Başkanına sordu: Yeni Yaşam sansürünün gerekçesi nedir?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Muş Milletvekili Sezai Temelli, 27 Ağustos 2021’den bu yana Yeni Yaşam’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) sansüre uğramasını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a sordu.

Temelli, Yeni Yaşam’ın yurtiçinde ulusal çapta basılı olarak ve web sitesi üzerinden de dijital olarak ulusal ve küresel yayın yaptığını belirtti.

2018’de kurulan gazetenin gerekli tüm yasal prosedürleri yerine getirdiğini ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına kayıt yaptırdığını aktardı.

Temelli “Günlük olarak 4 bin 500 adet basılan gazetenin 2 bin 800 adedi her gün bayilere dağıtılmaktadır. Gazetenin günlük abone sayısı 1700’dür. Yeni Yaşam Gazetesi, e-gazete aboneliği ile basılı gazete aboneliği şeklinde okuyucularına ulaşmaktadır” dedikten sonra Kurtulmuş’a şu soruları yöneltti:

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı tarafından Yeni Yaşam Gazetesi’nin kütüphane aboneliğini sonlandırma gerekçesi nedir?

Yeni Yaşam Gazete aboneliğinin sonlandırılmasına dair gazete yönetimine yapılmış herhangi bir tebligat var mıdır? Şayet yoksa neden tebliğ edilmemiştir?

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı tarafından son 5 yıldır aboneliği sonlandırılan ulusal ve yerel gazete, dergi, yayın sayısı kaçtır? Bunlar hangileridir? Abonelik sonlandırma gerekçeleri nedir?

Bütçe görüşmelerinde Mahmut Tanal gündeme getirmişti

2024 Plan Bütçe Komisyonu’ndaki TBMM Bütçe görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’nin Yeni Yaşam sansürünü gündeme taşımıştı. Tanal, Kurtulmuş’a “Yeni Yaşam’ın Meclis’e neden gelmediğini” diğer gazetelerle birlikte şu sözlerle sormuştu:

Türkiye’de yayınlanmış olan tüm gazetelerle TBMM’nin sözleşme yapması gerekirken maalesef, Yeni Yaşam’la ilgili herhangi bir sözleşme yapıldı. Yani diğer gazeteler TBMM’ye geldiği hâlde Yeni Yaşam gelmiyor. Meclis’e gelip de Genel Kurul’a gelmeyen gazeteleri söylüyorum: Analiz Meclis’e gelip Genel Kurula gelmiyor, Diriliş Postası gelmiyor, Dünya gelmiyor, Evrensel gelmiyor. Tüm gazetelerden en az 2 tane alınırken Evrensel’den 1 tane alınıyor. Karar gelmiyor, Korkusuz, Nasıl Bir Ekonomi, Posta, Takvim, Türkgün, Yeni Asır, Yeni Birlik, Yeni Mesaj, Agos, Millî Gazete gelmiyor. Yani netice itibarıyla, neden bu gazetecilik ayrımı yapılıyor. İkincisi, bu gazeteler Meclis’teki parti gruplarının hepsine gitmiyor. Saadet Partisi Grubuna gitmiyor, HEDEP’e gitmiyor. Neden bu gruplar arasında ayrımcılık yapılıyor? Bir başka konu, ziyaretçi salonunda tüm gazeteler bulunmuyor. Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Türkiye ve Yeni Şafak var. Diğer gazetelerin hiçbiri yok. Ne Sözcü’sü ne Karar’ı ne Millî Gazetesi. Bu ayrıştırma doğru değil.

Kurtulmuş, komisyon görüşmeleri sonrasında Tanal’a yazılı şu cevabı vermişti:

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı olarak 2018/1, 2018/8, 2019/1, 2019/2, 2021/3, 2022/5, 2022/6 sayılı kütüphane ve Arşiv Kurulu Kararları uyarınca yurt içinde yayınlanan bütün ulusal gazeteler (yerel ve bölgesel dağıtımda olanlar hariç) ile yayın hayatı devam eden ve sağlanmasında herhangi bir engel olmayan yerli ve yabancı gazete, dergi ve veri tabanlarına düzenli olarak alınmaktadır. Yeni Yaşam Gazetesi’nin kütüphane aboneliği 2021/4 sayılı Kütüphane ve Arşiv Kurulu Kararı ile sonlandırılmış olup talep edilen makamlara temin edilmektedir.

(HA)