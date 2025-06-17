Sezai Temelli: Meclis artık adım atmalı, komisyon kurulmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Grup Başkanvekili Sezai Temelli, dün (16 Haziran) TBMM’de güncel gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Temelli, basın toplantısında, İsrail-İran çatışmasıyla ilgili “Savaş bir an önce durmalıdır. İsrail devleti de İran da bölgedeki bütün otoriter rejimler de uzun süre Ortadoğu’yu cehenneme döndürmeye devam ettiler,” dedi.

Çözümün demokratik toplumda ve halkların birlikte mücadelesinde olduğunu belirten Temelli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıyı hatırlatarak şöyle dedi:

“27 Şubat'ta Sayın Öcalan’dan çağrı geldi, 12 Mayıs’ta PKK kendini feshedeceğini ve silahları bırakacağını açıkladı. Ama sonrasında hiçbir şey yok. Sonrasında atılması gereken adımların atılması için artık inisiyatif alma ve adım atma zamanıdır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu konuda inisiyatif alacağını söyledi. Bir an önce harekete geçilmeli, Meclis bu meselenin çözümü konusunda bir komisyonu hayata geçirmelidir. Meclis’teki partilerin neredeyse tamamına yakını komisyon çalışmasını olumlamaktadır.

BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ DEM Parti: Meclis sorumluluk alıp yaz boyunca çalışmalı

“Ortadoğu’da Kürt ve Türklerin hayata geçirecekleri demokratik toplum anlayışının inşası bütün meselenin çözümü için kritik öneme sahiptir. Meclis artık adım atma aşamasındadır. Bir kez daha Sayın Numan Kurtulmuş’a çağrı yapıyorum, bir an önce bu çalışmaları başlatması ve bizleri davet etmesi, bu konuda istişare ve diyalog yoluyla herkesin içine sinecek bir komisyonu var etmesi önceliğimiz olmalıdır.”

Cezaevlerinde kötü muamele

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Temelli, Bolu ve Karabük cezaevlerinde hasta ve siyasi mahpuslara yönelik ağır hak ihlalleri yaşandığını belirterek “Cezaevi müdürleri ne bakan ne Cumhurbaşkanı dinliyor, keyfi işkence uyguluyor,” dedi.

Ekonomik krize de değinen Temelli, TÜİK verilerinin halkın gerçek yoksulluğunu yansıtmadığını belirterek TÜİK Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Temelli ayrıca, emekçilerin yaşadığı kaybı telafi edecek bir maaş düzenlemesi için muhalefet partilerinin ortak yasa teklifini Meclis’e sunacaklarını duyurdu.

Temelli son olarak, partilerinin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurduğunu; fakat henüz yanıt alamadıklarını açıkladı. (TY)