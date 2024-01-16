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Yayın Tarihi: 16 Ocak 2024 12:40
 ~ Son Güncelleme: 16 Ocak 2024 12:57
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Seyyar sandıkta oy kullanacak seçmenlerin başvurusu için son gün yarın

Yatağa bağımlı kişi seçmense http://ysk.gov.tr adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek Seyyar Sandık Talep Formu alınmalı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Seyyar sandıkta oy kullanacak seçmenlerin başvurusu için son gün yarın
Fotoğraf: AA

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan seçmenlerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için başvuru tarihi yarın (17 Ocak) sona eriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın, yatağa bağımlı hastalara seyyar sandıkta oy kullanma imkanı sağladığını belirtti.

Bunun için öncelikle hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı yaşayanların seçmen olup olmadığını e-Devlet üzerinden veya http://ysk.gov.tr adresinden kontrol etmesi gerektiğini aktaran Koca şöyle dedi: 

"Yatağa bağımlı kişi seçmense http://ysk.gov.tr adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek Seyyar Sandık Talep Formu alınmalıdır. Bu formla birlikte, 'engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu' veya 'hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu' ibaresinin yer aldığı sağlık raporuyla form, ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna gönderilmek üzere muhtarlığa teslim edilmelidir. İşlemler için son gün 17 Ocak."(AÖ)

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