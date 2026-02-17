"Seyyar Giyotin" davası CHP Gençlik Kolları Başkanı tazminat ödeyecek

İstanbul 44. Asliye Hukuk Mahkemesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, "SEYYAR GİYOTİN'in Anatomisi: Akın Gürlek" başlıklı videoyu yeniden paylaşması nedeniyle açtığı tazminat davasında, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın Gürlek'e 60 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

“Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Aydın’a yönelik açılan 100 bin liralık manevi tazminat davası, İstanbul 44. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Davacı vekili, davanın kabul edilmesini talep ederken; Aydın’ın avukatları, geçen hafta verilen ceza kararının henüz kesinleşmediğini belirterek tazminat talebinin reddini istedi.

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda davayı kısmen kabul etti. Buna göre, 60 bin lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verildi. Kararın istinaf yolu açık olduğu belirtildi.

Öte yandan, Aydın hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz hafta verdiği kararda Aydın’a “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasından ise beraatine hükmetmişti.

Akın Gürlek kimdir?

Videoda Akın Gürlek eleştirisi var

CHP Gençlik Kolları sayfasından dün (19 Ocak) “SEYYAR GİYOTİN’in Anatomisi: Akın Gürlek” başlığıyla bir video yayınlanmıştı.

Video Özgür Özel’in 2020’de CHP Grup Başkanvekiliyken Akın Gürlek hakkında sarf ettiği “Dört tane hakim bulamadınız. Bu adalet celladını ‘seyyar giyotin’ olarak mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz. Bu beyefendi adaletle bağını koparmış. Bu beyefendi devr-i iktidarınızın şahıs devletinde ‘onu bırakmam’ diyen kişinin talimatları için tekerlekli giyotin bu. Bu isim Akın Gürlek. Bu meclisin kayıtların ilerleyen zamanlarda tekrar yer alacak” sözleriyle başlıyor ve gazeteciler ile hukukçuların eleştirileriyle devam ediyor.

Video Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyım atanması ve Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına gönderme olarak yayımlanmış.

(EMK)