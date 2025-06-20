Seymour Hersh: "ABD hafta sonu İran'a saldıracak"

Pulitzer Ödülü sahibi, araştırmacı gazeteci ve siyaset yorumcusu Seymour Hersh, çevrimiçi Substack platformunda "ABD'nin hafta sonu İran'a yönelik kapsamlı bir bombardıman gerçekleştireceğini" haber verdi.

Seymour Hersh hakkında Seymour Hersh ABD'nin en saygın gazetecisi ve bunu, yarım yüzyılı aşkın süredir yaptığı yüksek etkili araştırmacı gazetecilik ürünlerine, özellikle de gizli devlet operasyonlarını belgeli, güçlü kaynaklara dayandırarak ifşa etmesine borçlu. Hersh'in 50 yıl içindeki en çok akılda kalan dünya çapında etkili haberleri arasında Vietnam Savaşı sırasında Amerikan askerlerinin yüzlerce sivili öldürdüğü My Lai Katliamı’nı ortaya çıkarması (1969), ABD Başkanı Nixon'ın rakip Başkan adayı George MacGovern'ın kampanyasını devlet gizli servisini harekete geçirerek baltalama çabalarını kapsayan Watergate Skandalı (1972) ve Irak istilası sırasında ABD güçlerinin Ebu Greyb Cezaevindeki cinsel aşağılama temelli işkenceli sorgulamalarını (2004) ifşası sayılabilir.

ABD ağır bombardıman yapacak

Hersh, "Bana söylenenler İran'da gerçek oluyor- Yeni bir savaşın ilk muharebesinin planı" başlığıyla verdiği haberde, dile getirdiklerinin "onlarca yıldır [kendilerinden bilgi aldığı] İsrail hükümeti içindeki ve Amerika'daki güvendiği yetkililere göre, İran'da bu hafta sonu gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel şey hakkında" olduğunu ve "gerçekleşmesi[nin] ağır Amerikan bombardımanı gerektirece[ğini]" yazdı.

"Ali Hamaney giderse herşey kontrol altına girer"

ABD'nin en önemli gazetecisi devamında "Bu haberi, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney 'giderse' her şeyin 'kontrol altına' gireceğini söyleyen, uzunca süredir Washington'da görevdeki bir ABD'li yetkiliyle birlikte inceledim." dedi.



"Hamaney'e suikast dışında neyin nasıl gerçekleşebileceği bilinmiyor. İran içindeki Amerikan ateş gücü ve hedefleri hakkında çok fazla konuşuldu, ancak bildiğim kadarıyla, muazzam bir takipçi kitlesine sahip, sayılan bir dini liderin nasıl alaşağı edileceği konusunda pek fazla pratik düşünce bulunmuyor."

"En önemli soru: Putin dahil dünyanın tepkisinin ne olacağı"

"On yıllardır İsrail'in nükleer ve dış politikası hakkında uzaktan haberler yaptım. 1991 tarihli kitabım "Samson Seçeneği" (The Samson Option), İsrail nükleer bombasının yapılışını ve Amerika'nın projeyi gizli tutma arzusunu anlatıyordu. Mevcut durumla ilgili en önemli cevapsız soruysa, İran liderlerinin müttefiki olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil dünyanın tepkisinin ne olacağı.

"Birleşik Devletler, İsrail'in en önemli müttefiki olmaya devam ediyor, ancak burada ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişi İsrail'in Gazze'de süre giden ölümcül savaşından nefret ediyor. Trump yönetimi, Tahran'da Ayetullah liderliğindeki hükümetin devrilmesini umarken, İsrail'in İran'ı nükleer silah programının en küçük belirtisinden bile arındırma planını tam olarak destekliyor."

Nükleeri nükleerle vurmak

Haberi veren, ABD'de yayımlanan dijital haber mecrası "Yahudi Basını", Fox News muhabiri Jacqui Heinrich'in haberine dayanarak, Washington'ın İran'ın Fordo'daki yeraltı uranyum zenginleştirme tesisine saldırmak üzere taktik nükleer silah kullanma olasılığını dışlamadığını da bildrdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, resmi devlet haber ajansı TASS'a verdiği demeçte, bu olası saldırı hakkında kesin ifadeler kullanmaktan kaçındı. Peskov, "Bunun felaket bir gelişme olacağı yönünde çok fazla spekülasyon var, ancak o kadar çok spekülasyon var ki, aslında bunlar hakkında yorum yapmak imkansız." dedi.

"ABD taktik nükleer silahlara başvurabilir"

Jewish Press, bu bağlamda ABD'nin, elinde "sığınak delicileri" olarak bilinen ve özellikle İran'ın Fordo nükleer tesisi gibi çok güçlü korunan yeraltı hedeflerine saldırıp yok etmek üzere tasarlanmış 14 tonluk hassas güdümlü bombalar ve aynı anda iki MOP (ABD tarafından geliştirilen ve özellikle yeraltı sığınaklarını, nükleer tesisleri veya betonarme hedefleri yok etmek amacıyla kullanılan konvansiyonel [nükleer olmayan] bir bomba türü) taşıyabilen görünmez B-2 bombardıman uçakları varken neden Fordo'yu havaya uçurmak için taktik nükleer bombalar konuşlandıracığını irdeleyerek şu sonuca ulaşıyor: "Bunun nedeni Pentagon'un sadece MOP'ları kullanarak yerin 60 metre altındaki Fordo'ya kadar inebileceğinden pek emin olmaması olabilir."

(AEK)