HABER
Yayın Tarihi: 15 Kasım 2025 16:51
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2025 16:59
2 dk Okuma

“Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezarları bulunsun”

Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi, 1937’de idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarının cenazelerinin ailelerine iade edilmesini talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezarları bulunsun”

Bugün, 15 Kasım 1937’de Elazığ’ın Buğday Meydanı’nda idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarının ölüm yıldönümü.

Seyit Rıza ve yol arkadaşları için başta Van, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Erzurum’da eylemler düzenlenirken, Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi de yazılı bir açıklama yayımladı.

Seyit Rıza: Bir İnsanın Portresi
HÜSEYİN AYGÜN'den
Seyit Rıza: Bir İnsanın Portresi
14 Kasım 2009

Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerinin açıklanarak cenazelerinin ailelerine iade edilmesi talep edilen açıklama şöyle:

“Evlad-ı Kerbelayız, bîhatayız; ayıptır, zulümdür, cinayettir”

15 Kasım 1937’de Elazığ’ın Buğday Meydanı’nda idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri hâlâ gizli tutuluyor. Devlet, onların bedenlerini halktan, ailelerinden ve tarihten saklayarak yalnızca tarihsel bir dönemin değil, bugünün de vicdanını karartıyor.

Ölüye saygı, inançtan, kimlikten ve siyasi görüşten bağımsız en temel insani değerdir. Ancak bu topraklarda ölülerin kimlikleriyle yargılandığı, mezarlarının tahrip edildiği, kemiklerinin yerinden çıkarıldığı bir düzen devam ediyor. Cumhuriyet tarihinde ilk olarak Şeyh Said ve arkadaşlarının, ardından Ağrı, Zilan ve Sason’da, devamında ise Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezarlarının gizlenmesiyle başlayan bu inkâr; bugün de Kürt kentlerinde engellenen defin ve taziyelerde, yıkılan mezarlıklarda, kutularda teslim edilen kemiklerde yaşamaya devam ediyor.

Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi olarak, Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilmelerinin yıldönümü vesilesiyle bir kez daha çağrıda bulunuyoruz:

Hem Dersim halkı hem de genel olarak Kürtler ve Aleviler için büyük sembolik değeri olan Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerini açıklayın; cenazelerini ailelerine iade edin. Bu insanların hatırasına yönelik saygısızlık ve inkârcılığa artık son verin. Ölülere saygı gösterilmeden, yaşayanlar için barış ve adalet tesis edilemez.

“Evlad-ı Kerbelayız, bîhatayız; ayıptır, zulümdür, cinayettir.” — Seyit Rıza

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
seyit rıza Seyit rıza ve arkadaşlarının idamı ölüye saygı ve adalet inisiyatifi barış süreci kürt meselesi inkar politikaları yüzleşme ölüye saygı
DERSİM SOYKIRIMININ 85. YILI
"Dersim adını iade edin, Seyit Rıza'nın mezar yerini açıklayın"
4 Mayıs 2022
/haber/dersim-adini-iade-edin-seyit-riza-nin-mezar-yerini-aciklayin-261358
HÜSEYİN AYGÜN'den
Seyit Rıza: Bir İnsanın Portresi
14 Kasım 2009
/yazi/seyit-riza-bir-insanin-portresi-118261
Seyit Rıza’yı nasıl asmıştık?
19 Kasım 2022
/haber/seyit-riza-yi-nasil-asmistik-270207
İHD: Seyit Rıza ve arkadaşlarının itibarı iade edilsin
15 Kasım 2021
/haber/ihd-seyit-riza-ve-arkadaslarinin-itibari-iade-edilsin-253376
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI
“Seyit Rıza ve Arkadaşlarının Akıbetlerini Açıklayın"
15 Kasım 2014
/haber/seyit-riza-ve-arkadaslarinin-akibetlerini-aciklayin-159983
Bakırhan: Dersim’i kazanmak Seyit Rızaların mücadelesine sahip çıkmak demektir
23 Aralık 2023
/haber/bakirhan-dersimi-kazanmak-seyit-rizalarin-mucadelesine-sahip-cikmak-demektir-289717
Mızraklı: Seyit Rıza'nın Torunları Olarak Yezide Karşı Duracağız
17 Kasım 2019
/haber/mizrakli-seyit-riza-nin-torunlari-olarak-yezide-karsi-duracagiz-215940
Seyit Rızanın Mezarını Valilik de Bilmiyor
1 Ağustos 2007
Dersim’de Seyit Rıza anmasına soruşturma
18 Kasım 2021
/haber/dersim-de-seyit-riza-anmasina-sorusturma-253562
Hüseyin AYGÜN yazdı
Seyit Rıza ve Arkadaşları Başka Bir Ülkede mi İdam Edildiler?
28 Ağustos 2008
/yazi/seyit-riza-ve-arkadaslari-baska-bir-ulkede-mi-idam-edildiler-109340
DERSİM SOYKIRIMININ 85. YILI
"Dersim adını iade edin, Seyit Rıza'nın mezar yerini açıklayın"
4 Mayıs 2022
/haber/dersim-adini-iade-edin-seyit-riza-nin-mezar-yerini-aciklayin-261358
HÜSEYİN AYGÜN'den
Seyit Rıza: Bir İnsanın Portresi
14 Kasım 2009
/yazi/seyit-riza-bir-insanin-portresi-118261
Seyit Rıza’yı nasıl asmıştık?
19 Kasım 2022
/haber/seyit-riza-yi-nasil-asmistik-270207
İHD: Seyit Rıza ve arkadaşlarının itibarı iade edilsin
15 Kasım 2021
/haber/ihd-seyit-riza-ve-arkadaslarinin-itibari-iade-edilsin-253376
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI
“Seyit Rıza ve Arkadaşlarının Akıbetlerini Açıklayın"
15 Kasım 2014
/haber/seyit-riza-ve-arkadaslarinin-akibetlerini-aciklayin-159983
Bakırhan: Dersim’i kazanmak Seyit Rızaların mücadelesine sahip çıkmak demektir
23 Aralık 2023
/haber/bakirhan-dersimi-kazanmak-seyit-rizalarin-mucadelesine-sahip-cikmak-demektir-289717
Mızraklı: Seyit Rıza'nın Torunları Olarak Yezide Karşı Duracağız
17 Kasım 2019
/haber/mizrakli-seyit-riza-nin-torunlari-olarak-yezide-karsi-duracagiz-215940
Seyit Rızanın Mezarını Valilik de Bilmiyor
1 Ağustos 2007
Dersim’de Seyit Rıza anmasına soruşturma
18 Kasım 2021
/haber/dersim-de-seyit-riza-anmasina-sorusturma-253562
Hüseyin AYGÜN yazdı
Seyit Rıza ve Arkadaşları Başka Bir Ülkede mi İdam Edildiler?
28 Ağustos 2008
/yazi/seyit-riza-ve-arkadaslari-baska-bir-ulkede-mi-idam-edildiler-109340
