“Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezarları bulunsun”

Bugün, 15 Kasım 1937’de Elazığ’ın Buğday Meydanı’nda idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarının ölüm yıldönümü.

Seyit Rıza ve yol arkadaşları için başta Van, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Erzurum’da eylemler düzenlenirken, Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi de yazılı bir açıklama yayımladı.

HÜSEYİN AYGÜN'den Seyit Rıza: Bir İnsanın Portresi

Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerinin açıklanarak cenazelerinin ailelerine iade edilmesi talep edilen açıklama şöyle:

“Evlad-ı Kerbelayız, bîhatayız; ayıptır, zulümdür, cinayettir” 15 Kasım 1937’de Elazığ’ın Buğday Meydanı’nda idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri hâlâ gizli tutuluyor. Devlet, onların bedenlerini halktan, ailelerinden ve tarihten saklayarak yalnızca tarihsel bir dönemin değil, bugünün de vicdanını karartıyor. Ölüye saygı, inançtan, kimlikten ve siyasi görüşten bağımsız en temel insani değerdir. Ancak bu topraklarda ölülerin kimlikleriyle yargılandığı, mezarlarının tahrip edildiği, kemiklerinin yerinden çıkarıldığı bir düzen devam ediyor. Cumhuriyet tarihinde ilk olarak Şeyh Said ve arkadaşlarının, ardından Ağrı, Zilan ve Sason’da, devamında ise Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezarlarının gizlenmesiyle başlayan bu inkâr; bugün de Kürt kentlerinde engellenen defin ve taziyelerde, yıkılan mezarlıklarda, kutularda teslim edilen kemiklerde yaşamaya devam ediyor. Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi olarak, Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilmelerinin yıldönümü vesilesiyle bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Hem Dersim halkı hem de genel olarak Kürtler ve Aleviler için büyük sembolik değeri olan Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerini açıklayın; cenazelerini ailelerine iade edin. Bu insanların hatırasına yönelik saygısızlık ve inkârcılığa artık son verin. Ölülere saygı gösterilmeden, yaşayanlar için barış ve adalet tesis edilemez. “Evlad-ı Kerbelayız, bîhatayız; ayıptır, zulümdür, cinayettir.” — Seyit Rıza

(TY)