Seyit Rıza posteriyle sahneye çıkan Aydınlar gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da düzenlediği "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında Seyit Rıza posteriyle sahneye çıkan halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar gözaltına alındı.

AA'nın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydınlar ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

Soruşturma sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydınlar, gözaltına alındığını duyurdu.

Sahnede "Ben 'Size eğilmedim' diyen Seyit Rıza'nın anısı önünde, yitirdiklerimizin anısı önünde bin kere saygıyla eğiliyorum. Liderimizin mezarını bile bilmiyorken, liderimizin mezarını ziyaret edemiyorken Dersim'in doğasını katledenlere bir kez daha diyoruz ki; 'Biz Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Biz buradayız" ifadelerini kulanan Aydınlar ‘suçu ve suçluyu övmekle (TCK 215)’ suçlanıyor.

Aydınlar'a soruştuma açılmasına neden olan TCK 215'e göre suçun oluşabilmesi için kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması gerekiyor. Suçu ve suçluyu övmek ile ilgili TCK'deki madde şöyle:

İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.