Seyirci, Dwayne Johnson'ı 15 dakika boyunca ayakta alkışladı

Sinemanın en prestijli festivallerinden Venedik Uluslararası Film Festivali, 27 Ağustos’ta İtalya’nın Lido Adası’nda başladı.
Bu yıl 82’ncisi düzenlenen festival, 6 Eylül’de sona eriyor.
Festivalde dün (1 Eylül) prömiyeri yapılan The Smashing Machine filminde güreşçi Mark Kerr’i canlandıran Dwayne Johnson, 15 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Johnson, bugüne kadar The Mummy, Black Adam ve Baywatch gibi ticari filmlerle biliniyordu. Ancak kasımda vizyona girecek yeni filminde, 1990’larda kişisel mücadelesiyle tanınan dövüşçü Mark Kerr’i canlandırarak farklı bir oyunculuk çizgisi ortaya koyuyor.
Dwayne Johnson weeps during the 15-minute #Venezia2025 standing ovation for ‘The Smashing Machine.’ This was the most emotion we’ve since on the Lido since Brendan Fraser launched his Oscar campaign here four years ago for ‘The Whale.’ pic.twitter.com/BzAjB4v6uk— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 1, 2025
Safdie’nin ilk solo yönetmenlik denemesi
Johnson’a filmde Kerr’in sevgilisi Dawn Staples’i oynayan Emily Blunt eşlik ediyor. Yönetmen Benny Safdie, gösterim sırasında iki oyuncusuna sarılarak salondaki alkışlara ortak oldu.
Variety’de yer alan habere göre, bu anlar, Venedik’te Brendan Fraser’ın The Whale filmi ile dört yıl önce aldığı uzun alkışları hatırlattı.
“Hepimiz soykırımın seyircisiyiz”
Öte yandan, festivalin bu seneki ana gündemlerinden biri Gazze’de devam eden İsrail saldırıları.
Safdie’nin filminin kırmızı halı etkinliğine katılan film yapımcısı Charlie Kaufman, Eva H.D., oyuncu Josef Akiki, yapımcı Emily McCann Lesser, oyuncu Avan Jogia ve yapımcı ve yönetmen Isabelle Deluce, Gazze’deki saldırılara dikkat çekmek için üzerinde “Hepimiz soykırımın seyircisiyiz” yazan bir poster ile poz verdi.
30 Ağustos’ta da festivalin düzenlendiği Lido Adası’nda sinema dünyasından ünlü isimlerin de katıldığı Filistin’e destek yürüyüşü yapıldı. Binlerce kişinin toplandığı Santa Elisabetta Meydanı’na, yaklaşık 700 kişi de Filistin bayraklarıyla süsledikleri bir vapurla gelerek katıldı.
İşçi sendikaları ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro, Ottavia Piccolo ve Lorenzo Zebetti gibi İtalyan sinema dünyasından isimlerin de yer aldığı yürüyüşte, İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve Batılı hükümetlerin suç ortaklığı protesto edildi.
Hak savunucuları, Batılı hükümetlere İsrail’e silah satışını durdurma çağrısında bulundu.
Filistin bayrağı renklerinde “Soykırımı durdurun” pankartı taşınan yürüyüşte, sık sık “Özgür Filistin” ve “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları atıldı. (TY)