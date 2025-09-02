ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2025 12:45
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2025 14:06
3 dk Okuma

Seyirci, Dwayne Johnson'ı 15 dakika boyunca ayakta alkışladı

82. Venedik Film Festivali, hem sinema dünyasının öne çıkan yapımlarına hem de Gazze’ye yönelik saldırılara karşı dayanışma çağrılarına sahne oluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Seyirci, Dwayne Johnson'ı 15 dakika boyunca ayakta alkışladı
Emily Blunt ve Dwayne Johnson, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Sinemanın en prestijli festivallerinden Venedik Uluslararası Film Festivali, 27 Ağustos’ta İtalya’nın Lido Adası’nda başladı.

Bu yıl 82’ncisi düzenlenen festival, 6 Eylül’de sona eriyor.

Festivalde dün (1 Eylül) prömiyeri yapılan The Smashing Machine filminde güreşçi Mark Kerr’i canlandıran Dwayne Johnson, 15 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Johnson, bugüne kadar The Mummy, Black Adam ve Baywatch gibi ticari filmlerle biliniyordu. Ancak kasımda vizyona girecek yeni filminde, 1990’larda kişisel mücadelesiyle tanınan dövüşçü Mark Kerr’i canlandırarak farklı bir oyunculuk çizgisi ortaya koyuyor.

Jim Jarmusch: “MUBI-Sequoia ilişkisi beni hayal kırıklığına uğrattı”
Jim Jarmusch: “MUBI-Sequoia ilişkisi beni hayal kırıklığına uğrattı”
1 Eylül 2025

Safdie’nin ilk solo yönetmenlik denemesi

Johnson’a filmde Kerr’in sevgilisi Dawn Staples’i oynayan Emily Blunt eşlik ediyor. Yönetmen Benny Safdie, gösterim sırasında iki oyuncusuna sarılarak salondaki alkışlara ortak oldu.

Variety’de yer alan habere göre, bu anlar, Venedik’te Brendan Fraser’ın The Whale filmi ile dört yıl önce aldığı uzun alkışları hatırlattı.

Johnson filmde, ağır protezlerle neredeyse tanınmaz bir görünüme bürünerek iki kez UFC ağır siklet şampiyonu Mark Kerr’i canlandırıyor. The Smashing Machine; Good Time ve Uncut Gems filmleriyle bilinen Benny Safdie’nin ilk solo yönetmenlik denemesi olma özelliği taşıyor.

“Hepimiz soykırımın seyircisiyiz”

Öte yandan, festivalin bu seneki ana gündemlerinden biri Gazze’de devam eden İsrail saldırıları.

Safdie’nin filminin kırmızı halı etkinliğine katılan film yapımcısı Charlie Kaufman, Eva H.D., oyuncu Josef Akiki, yapımcı Emily McCann Lesser, oyuncu Avan Jogia ve yapımcı ve yönetmen Isabelle Deluce, Gazze’deki saldırılara dikkat çekmek için üzerinde “Hepimiz soykırımın seyircisiyiz” yazan bir poster ile poz verdi.

30 Ağustos’ta da festivalin düzenlendiği Lido Adası’nda sinema dünyasından ünlü isimlerin de katıldığı Filistin’e destek yürüyüşü yapıldı. Binlerce kişinin toplandığı Santa Elisabetta Meydanı’na, yaklaşık 700 kişi de Filistin bayraklarıyla süsledikleri bir vapurla gelerek katıldı.

İşçi sendikaları ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro, Ottavia Piccolo ve Lorenzo Zebetti gibi İtalyan sinema dünyasından isimlerin de yer aldığı yürüyüşte, İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve Batılı hükümetlerin suç ortaklığı protesto edildi.

Hak savunucuları, Batılı hükümetlere İsrail’e silah satışını durdurma çağrısında bulundu.

Filistin bayrağı renklerinde “Soykırımı durdurun” pankartı taşınan yürüyüşte, sık sık “Özgür Filistin” ve “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları atıldı. (TY)

