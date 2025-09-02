Seyirci, Dwayne Johnson'ı 15 dakika boyunca ayakta alkışladı

Sinemanın en prestijli festivallerinden Venedik Uluslararası Film Festivali, 27 Ağustos’ta İtalya’nın Lido Adası’nda başladı.

Bu yıl 82’ncisi düzenlenen festival, 6 Eylül’de sona eriyor.

Festivalde dün (1 Eylül) prömiyeri yapılan The Smashing Machine filminde güreşçi Mark Kerr’i canlandıran Dwayne Johnson, 15 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Johnson, bugüne kadar The Mummy, Black Adam ve Baywatch gibi ticari filmlerle biliniyordu. Ancak kasımda vizyona girecek yeni filminde, 1990’larda kişisel mücadelesiyle tanınan dövüşçü Mark Kerr’i canlandırarak farklı bir oyunculuk çizgisi ortaya koyuyor.

Dwayne Johnson weeps during the 15-minute #Venezia2025 standing ovation for ‘The Smashing Machine.’ This was the most emotion we’ve since on the Lido since Brendan Fraser launched his Oscar campaign here four years ago for ‘The Whale.’ pic.twitter.com/BzAjB4v6uk — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 1, 2025

Safdie’nin ilk solo yönetmenlik denemesi

Johnson’a filmde Kerr’in sevgilisi Dawn Staples’i oynayan Emily Blunt eşlik ediyor. Yönetmen Benny Safdie, gösterim sırasında iki oyuncusuna sarılarak salondaki alkışlara ortak oldu.

Variety’de yer alan habere göre, bu anlar, Venedik’te Brendan Fraser’ın The Whale filmi ile dört yıl önce aldığı uzun alkışları hatırlattı.

Johnson filmde, ağır protezlerle neredeyse tanınmaz bir görünüme bürünerek iki kez UFC ağır siklet şampiyonu Mark Kerr’i canlandırıyor. The Smashing Machine; Good Time ve Uncut Gems filmleriyle bilinen Benny Safdie’nin ilk solo yönetmenlik denemesi olma özelliği taşıyor.