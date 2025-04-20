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Yayın Tarihi: 20 Nisan 2025 12:59
 ~ Son Güncelleme: 20 Nisan 2025 13:01
1 dk Okuma

Seyhan'da DEM Parti binasına saldırı

DEM Parti saldırganların kimliklerinin tespit ederek haklarında yasal işlem başlatılması için şikayetçi oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Seyhan'da DEM Parti binasına saldırı
Fotoğraf: MA

Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Abidin Paşa Caddesi üzerinde bulunan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Seyhan İlçe Örgütü'ne saldırı gerçekleşti.

Mezopotamya Ajansı'nın kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısında partinin tabelası zarar gördü. Parti yetkilileri, tabelayı parçalayarak kullanılmaz hale getiren saldırganların kimliklerinin tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatılması için şikayetçi oldu. 

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Adana seyhan
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