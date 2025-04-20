Seyhan'da DEM Parti binasına saldırı
DEM Parti saldırganların kimliklerinin tespit ederek haklarında yasal işlem başlatılması için şikayetçi oldu.
Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Abidin Paşa Caddesi üzerinde bulunan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Seyhan İlçe Örgütü'ne saldırı gerçekleşti.
Mezopotamya Ajansı'nın kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısında partinin tabelası zarar gördü. Parti yetkilileri, tabelayı parçalayarak kullanılmaz hale getiren saldırganların kimliklerinin tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatılması için şikayetçi oldu.
(AD)
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