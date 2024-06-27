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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2024 13:10
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2024 16:04
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Seyhan Avşar, Gerçek Gündem’e Genel Yayın Yönetmeni oldu

Gazeteci Avşar, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen ve Gaziantep Sabah Gazetesi'nde Nurgün Balcıoğlu'ndan sonra günümüz medyasındaki sayılı kadın genel yayın yönetmenlerinden biri oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Seyhan Avşar, Gerçek Gündem’e Genel Yayın Yönetmeni oldu

Halk TV'den ayrılan Seyhan Avşar, geçtiğimiz aylarda satılan Gerçek Gündem haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni oldu. Avşar, bugün göreve başladı.

Gazeteci Avşar, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen ve Gaziantep Sabah Gazetesi'nde Nurgün Balcıoğlu'ndan sonra günümüz medyasındaki sayılı kadın genel yayın yönetmenlerinden biri oldu. 

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Seyhan Avşar hakkında

İlk, orta ve lise öğrenimini Bitlis’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümlerinden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciyken Cumhuriyet gazetesinde stajyer muhabir olarak çalışmaya başladı. Cumhuriyet gazetesinde yaklaşık 7 yıl boyunca adliye muhabirliği görevini üstlendi.

2022 yılında Halktv.com.tr’de çalışmaya başladı. Avşar Halktv.com.tr’de özel haberler müdürü görevini yürüttü.

Avşar, 2018 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen, “Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri” yarışmasında eğitim dalında, 2019 yılında ise İstanbul Gazeteciler Derneği’nin (İGD) haber ödülüne, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik ödülüne ve Metin Göktepe gazetecilik ödülüne layık görüldü.

(EMK)

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Gazeteci Seyhan Avşar hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı
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/haber/gazeteci-seyhan-avsar-hakkinda-adli-kontrol-ve-yurt-disi-cikis-yasagi-karari-290276
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/haber/gazeteci-seyhan-avsar-a-iskence-haberi-nedeniyle-sorusturma-acildi-274707
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