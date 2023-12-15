Şeyh Sait için 'değerimizdir' diyen Ensarioğlu, İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, bugün sosyal medya platformu X’ten yaptığı bir paylaşımla istifasını açıkladı.
Partisiyle başta Filistin-İsrail Savaşı ve Şeyh Sait tartışmalarında “görüş ayrılıkları” olduğunu söyleyen Ensarioğlu, paylaştığı metinde şunları dedi:
“İyi bilinmelidir ki Şeyh Said, Bediüzzaman Said Nursi ve Seyit Rıza bölgemin önemli değerlerindendir. Benim açıklamalarımı disipline sevk kararı İYİ Parti’nin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikasıdır. Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan Milliyetçi, Kalkınmacı ve Demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir.
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“Haksızlığa karşı sükut etmek”
“Bu nedenle İYİ parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır. İnandığım doğruları savunmaktan bedeli ne olursa olsun asla geri durmayacağım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de ifade ettiği üzere: `Haksızlığa karşı sükut etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir.'
“Hakka olan hürmetimden dolayı bugün itibarıyla İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.”
Ne olmuştu?
Kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yeni yapacağı yola Şeyh Sait'in adını vereceğini duyurdu.
Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla Diyarbakır'ımıza değer katıyoruz. Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak kilometre uzunluğunda ve metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı'nın yapım çalışmalarına başladık" dendi.
Gazeteci Fatih Altaylı, kayyımın bu kararına tepki göstererek, "Sözde yerli ve milli bir iktidarımız var. Türkiye’ye karşı İngilizlerle işbirliği yaparak daha Türkiye kuruluş aşamasındayken isyan etmiş, bu ülkeyi yıkmaya, bölmeye çalışmış bir haysiyetsiz, bir şerefsizin adını bir rezilin adını siz bir bulvara veriyorsunuz. Şeyh Said İsyanı diye bir isyan var. Yani o zaman yarın bir bulvara Öcalan bulvarı adını verecek misiniz?" dedi.
Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altaylı hakkında suç duyurusu yapacaklarını açıkladı.
Eren, açıklamasında, "Şeyh Said’e yönelik çirkin saldırıya karşı sessiz kalmayacağız. Kendilerini ülkenin tek sahibi olarak gören bu anlayış içinde bulunduğumuz durumun da müsebbipleridir. Diyarbakır Barosu gerekli suç duyurularını yapacaktır. Kürtlere ait değerlere saldırı bu kadar kolay değil," dedi. (TY)