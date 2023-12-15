Şeyh Sait için 'değerimizdir' diyen Ensarioğlu, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, bugün sosyal medya platformu X’ten yaptığı bir paylaşımla istifasını açıkladı.

Partisiyle başta Filistin-İsrail Savaşı ve Şeyh Sait tartışmalarında “görüş ayrılıkları” olduğunu söyleyen Ensarioğlu, paylaştığı metinde şunları dedi:

“İyi bilinmelidir ki Şeyh Said, Bediüzzaman Said Nursi ve Seyit Rıza bölgemin önemli değerlerindendir. Benim açıklamalarımı disipline sevk kararı İYİ Parti’nin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikasıdır. Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan Milliyetçi, Kalkınmacı ve Demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir.

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“Haksızlığa karşı sükut etmek”

“Bu nedenle İYİ parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır. İnandığım doğruları savunmaktan bedeli ne olursa olsun asla geri durmayacağım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de ifade ettiği üzere: `Haksızlığa karşı sükut etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir.'

“Hakka olan hürmetimden dolayı bugün itibarıyla İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.”