Şeyh Said, idam edildiği yerde anıldı

Bugün, 29 Haziran 1925'te Diyarbakır İstiklâl Mahkemesi’nin verdiği kararla idam edilen Şeyh Said ve 46 arkadaşının ölüm yıldönümü.

Şeyh Said ve arkadaşları, idam edilmelerinin 99'uncu yılında Diyarbakır’daki Şeyh Said Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği'nde anıldı.

Dernekte yapılan açıklamaya derneğin yöneticileri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Diyarbakır Barosu, MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) katıldı.

“Mezar yerine ilişkin bilgilendirme yok”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, dernekte yapılan anmada Şeyh Said’in torunu Mehmet Kasım Fırat, Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir ve Şeyh Said Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticisi Mordem Zel konuştu.

Özdemir, 99 yıllık süreçte devletin arşiv kayıtlarını açmadığını söyleyerek şöyle dedi:

“Devlet, mezar yerine ilişkin bir bilgilendirmede bulunmadı. İçişleri Bakanlığı, herhangi bir şekilde sorumluluğunun gereğini yerine getirmedi. Mahkemeler, tıpkı İstiklâl Mahkemelerinde olduğu gibi bu talebe kayıtsız kaldı. Şu anda Anayasa Mahkemesi’nde devam eden bir süreç var. Bizler Şeyh Said efendinin Kürtler ve Kürdistan toplumu için önemli bir değer olduğu gerçekliği ile mücadelemize devam edeceğiz.”

Şeyh Said İsyanı

“Ağlayıp zalimleri sevindirmeyin”

Şeyh Said ve dava arkadaşlarının anısının sadece Kürt halkı için değil, Türkiye’de yaşayan tüm halklar için bir “ibret vesikası” olduğunu söyleyen Şeyh Said Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticisi Mordem Zel ise “Benzer acıların tekrar yaşanmaması için demokrasi ve insan hakları mücadelesini kararlılıkla sürdürmek zorundayız. Hafızasız bırakılmak istenilen toplumun tüm bileşenlerini duyarlı ve kararlı olmaya davet ediyoruz,” dedi.

Zel, konuşmasını Şeyh Said’in idam sehpasına giderken söylediği şu sözlerle noktaladı:

“Dünya yaşamımın sonu geldi. İnancım ve milletimin yolunda feda olduğuma pişman değilim. Arkamızdan ağlayıp zalimleri sevindirmeyin. Kıyamımızı iyi anlayın ve bizden sonrakilere iyi anlatın. Başınızı dik tutun. Doğrudur bizleri darağacına getirdiler, kırdılar; ama biz hiçbir zaman eğilmedik! Diz çökmedik bu da böyle bilinsin!”

Açıklamanın ardından kitle, Şeyh Said ve arkadaşlarının idam edildiği yere yürüdü. (TY)