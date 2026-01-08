Şeyh Maksud ve Eşrefiye için 24 ilde protesto çağrıları

Şam yönetiminin, Halep'te sivil nüfusun yoğun olarak yaşadığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine savaş ilan ettiğini ve diyalog çağrılarını reddettiğini açıklamasının ardından Kürt güçleri ile geçici hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar sürerken, bölgede insani kriz büyüyor.
Şam yönetimi, Halep’teki Kürt mahallelerini ‘askeri hedef’ ilan etti
Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye Savunma Bakanlığı’nın savaş ilanını 24 ilde "Rojava özgürlüktür”, "Rojava vicdandır, direniştir, özgürlüktür; teslim alınamaz" sloganlarıyla protesto edecek.
Diyarbakır, Urfa, Van, Kars, Mardin, Batman, Hakkari, Erzurum, Elazığ, Muş, Iğdır, Bitlis, Bingöl, Şırnak, Siirt, Adıyaman, Ağrı, Mersin, Dersim, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'de gerçekleştirilecek açıklama ve yürüyüş programı şöyle:
Diyarbakır: Koşuyolu Parkı İnsan Hakları Anıtı’ndan Ofis AZC Plaza’ya yürüyüş – 15.00
Batman: Yılmaz Güney Sineması’nda basın açıklaması – 12.30
Adıyaman: Mimar Sinan Parkı güney kapısı – 14.00
Şırnak / Cizre: DEM Parti ilçe binası önü – 13.00
Siirt: DEM Parti İl Binası önü – 14.00
İstanbul: Şişhane Meydanı’nda basın açıklaması
Ağrı: DEM Parti İl Binası’ndan dil kurumuna yürüyüş – 12.00
Mardin / Nusaybin: DEM Parti ilçe binasından sınıra yürüyüş – 13.00
Iğdır: DEM Parti İl Binası önü – 12.00
Erzurum / Karaçoban: DEM Parti ilçe binası önü
Urfa / Suruç: Kobani yolu üzerinde yürüyüş – 14.00
Van: DBP İl Binası’ndan Kent Meydanı’na yürüyüş – 13.00
Muş: Belediye binası önü
Bitlis / Tatvan: Filistin Parkı önü
Hakkari: DEM Parti İl Binası önü
Hakkari / Gever: Zagros İş Merkezi önü 12.00
Hakkari / Şemdinli: Nawşar İş Merkezi önü
Mersin / Akdeniz: Özgür Çocuk Parkı – 17.00
Adana: İnönü Parkı
İzmir: Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önü
Bingöl: Kent Meydanı
Kars: DEM Parti İl Binası önü
Elazığ: Hozat minibüs durağı
Dersim: Sanat Sokağı – 12.30
(NÖ)