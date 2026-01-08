ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:17 8 Ocak 2026 09:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.01.2026 09:59 8 Ocak 2026 09:59
Okuma Okuma:  2 dakika

Şeyh Maksud ve Eşrefiye için 24 ilde protesto çağrıları

Halep’in Kürt mahalleleri Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de yaşanan çatışmalara karşı Demokratik Kurumlar Platformu tarafından birçok kentte basın açıklamaları ve yürüyüşler düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

Şeyh Maksud ve Eşrefiye için 24 ilde protesto çağrıları
Fotoğraf: MA

Şam yönetiminin, Halep'te sivil nüfusun yoğun olarak yaşadığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine savaş ilan ettiğini ve diyalog çağrılarını reddettiğini açıklamasının ardından Kürt güçleri ile geçici hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar sürerken, bölgede insani kriz büyüyor.

Şam yönetimi, Halep’teki Kürt mahallelerini ‘askeri hedef’ ilan etti
7 Ocak 2026

Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye Savunma Bakanlığı’nın savaş ilanını 24 ilde "Rojava özgürlüktür”, "Rojava vicdandır, direniştir, özgürlüktür; teslim alınamaz" sloganlarıyla protesto edecek.

Diyarbakır, Urfa, Van, Kars, Mardin, Batman, Hakkari, Erzurum, Elazığ, Muş, Iğdır, Bitlis, Bingöl, Şırnak, Siirt, Adıyaman, Ağrı, Mersin, Dersim, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'de gerçekleştirilecek açıklama ve yürüyüş programı şöyle:

Diyarbakır: Koşuyolu Parkı İnsan Hakları Anıtı’ndan Ofis AZC Plaza’ya yürüyüş – 15.00

Batman: Yılmaz Güney Sineması’nda basın açıklaması – 12.30

Adıyaman: Mimar Sinan Parkı güney kapısı –  14.00

Şırnak / Cizre: DEM Parti ilçe binası önü – 13.00

Siirt: DEM Parti İl Binası önü – 14.00

İstanbul: Şişhane Meydanı’nda basın açıklaması

Ağrı: DEM Parti İl Binası’ndan dil kurumuna yürüyüş – 12.00

Mardin / Nusaybin: DEM Parti ilçe binasından sınıra yürüyüş – 13.00

Iğdır: DEM Parti İl Binası önü – 12.00

Erzurum / Karaçoban: DEM Parti ilçe binası önü

Urfa / Suruç: Kobani yolu üzerinde yürüyüş –  14.00

Van: DBP İl Binası’ndan Kent Meydanı’na yürüyüş – 13.00

Muş: Belediye binası önü

Bitlis / Tatvan: Filistin Parkı önü

Hakkari: DEM Parti İl Binası önü

Hakkari / Gever: Zagros İş Merkezi önü  12.00

Hakkari / Şemdinli: Nawşar İş Merkezi önü

Mersin / Akdeniz: Özgür Çocuk Parkı – 17.00

Adana: İnönü Parkı

İzmir: Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önü

Bingöl: Kent Meydanı

Kars: DEM Parti İl Binası önü

Elazığ: Hozat minibüs durağı

Dersim: Sanat Sokağı – 12.30

(NÖ)

“Barıştan anladığımız, Kürt mahallelerini rehin alarak Suriye’nin geleceğini dikte etmek değil”
8 Ocak 2026
“Barıştan anladığımız, Kürt mahallelerini rehin alarak Suriye’nin geleceğini dikte etmek değil”
8 Ocak 2026
