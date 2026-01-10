ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:29 10 Ocak 2026 17:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.01.2026 17:47 10 Ocak 2026 17:47
Okuma Okuma:  3 dakika

Şeyh Maksud İç Güvenlik Güçleri: Ateşkes iddiası asılsız

Halid Fecr Hastanesi’nde siviller mahsur kalırken, Türk Tabipleri Birliği hastanelerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şeyh Maksud İç Güvenlik Güçleri: Ateşkes iddiası asılsız
Şeyh Maksud, 9 Ocak 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep’in kuzeyinde yer alan Kürt mahallelerindeki çatışmalar beşinci gününde sürüyor.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) verilerine göre, 6 Ocak'tan bu yana düzenlenen saldırılarda altısı çocuk olmak üzere 37 sivil hayatını kaybetti, en az 64 kişi yaralandı ve on binlerce insan zorla yerinden edildi.

Geçici hükümete bağlı güçler, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerini ele geçirmelerinin ardından dün (9 Ocak) gece saatlerinden itibaren Şeyh Maksud Mahallesi’ne yönelik geniş çaplı bombardıman ve kara saldırıları başlattı.

Geçici hükümete bağlı güçler ile Kürt güçleri arasındaki meskûn mahal çatışmaları sabah saatlerine kadar devam etti; ancak Suriye resmî haber ajansı SANA’nın ordu yetkililerine dayandırdığı habere göre, “tüm askerî operasyonlar bugün saat 15.00 itibarıyla durduruldu.”

Şeyh Maksud İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) ise Şam’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

“Hastanede güçlerimize ait herhangi bir unsur bulunmamaktadır”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, mahalledeki Halid Fecr Hastanesi’nde mahsur kalan başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivillerin güvenliğine dikkat çekilen açıklamada şöyle dendi:

“Şam yönetimine bağlı yetkililer, Şêx Meqsûd’da ateşkes ilan edildiğini iddia etmekte ve Xalid el-Fecr Hastanesi’nde silahlı güçlerimizin bulunduğunu öne sürmektedir. Bu iki iddia da gerçeği yansıtmamakta ve tamamen asılsızdır. Sahada, güçlerimiz ile silahlı çeteler arasındaki çatışmalar devam etmektedir. Çeteler, tüm güçleriyle ve Bayraktar tipi insansız hava araçlarının desteğiyle saldırılarını sürdürürken, güçlerimiz de mahallelerini fedakârca savunmaya devam etmektedir.

“Daha önce yayımladığımız açıklamada da açıkça ifade ettiğimiz gibi, hastanede güçlerimize ait herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Hastanede bulunanların tamamı sivillerden, yaralılardan, kadınlardan ve çocuklardan oluşmaktadır. Tarafsız insan hakları kurumlarını bir kez daha hastaneye giderek yerinde inceleme yapmaya ve gerçeği bizzat belgelemeye çağırıyoruz. Çetelerin bu yöndeki açıklamaları, hastanede gerçekleştirilmek istenen olası bir katliamı meşrulaştırma amacını taşımaktadır.”

TTB’den açıklama

Halid Fecr Hastanesi ile açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Aralık 2024’ten itibaren yönetimi devralan Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ve ona bağlı grupların, çatışmaları durdurmak yerine ülkedeki şiddeti artırdığını belirtti.

Türk Tabipleri Birliği olarak bir kez daha vurguluyoruz: Savaş bir halk sağlığı sorunudur,” diyen TTB’nin açıklaması kısaca şöyle:

“Suriye’de yaşanan gelişmeler, halihazırda kırılgan olan sağlık sistemlerini daha da işlevsiz hale getirmekte; hastaneler, sağlık çalışanları ve ambulans hizmetleri ciddi risk altına girmektedir. Sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi, uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir.

Türk Tabipleri Birliği olarak;

  • Sivillerin, sağlık kuruluşlarının ve sağlık emekçilerinin derhal ve koşulsuz korunmasını,
  • Sağlık hizmetlerinin tarafsız, kesintisiz ve güvenli biçimde sunulmasının güvence altına alınmasını,
  • Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka ve Cenevre Sözleşmeleri’ne uymasını,
  • Çatışmaların derinleşmesine yol açacak askeri adımların durdurulmasını,
  • Diplomatik ve barışçıl çözüm yollarının ivedilikle devreye sokulmasını ve başta Türkiye olmak üzere, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyu ve tüm ülkelerin bu çözüm yollarına olumlu katkıda bulunmasını talep ediyoruz.

Hekimler olarak bizler, nerede yaşarsa yaşasın, her insanın yaşam hakkını savunmayı mesleki ve etik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sınırlar ötesinde yaşanan acılar karşısında sessiz kalmayacağız. Bir kez daha ifade ediyoruz: Savaş değil barış, ölüm değil yaşam, yıkım değil sağlık istiyoruz. Türk Tabipleri Birliği, yaşamdan ve barıştan yana tutumunu kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
6 Ocak Halep saldırısı Suriye sohr TTB Halid Fecr Hastanesi
bu haberin uzantıları
ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYE’YE SALDIRILARDA 5. GÜN
Özerk Yönetim'den şartlı 'çekilme' açıklaması
10 Ocak 2026
/haber/ozerk-yonetim-den-sartli-cekilme-aciklamasi-315459
ilgili haberler
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü: "Thomas Barrack Halep'teki katliamın manevi ortağıdır"
10 Ocak 2026
/haber/suriye-insan-haklari-gozlemevi-direktoru-thomas-barrack-halep-teki-katliamin-manevi-ortagidir-315465
Eş-Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm haklarını garanti ediyoruz
9 Ocak 2026
/haber/es-sara-barzaniyi-aradi-kurtlerin-tum-haklarini-garanti-ediyoruz-315453
AB heyeti Şam’da: "Avrupa, Suriye’nin toparlanması için elinden geleni yapacak"
9 Ocak 2026
/haber/ab-heyeti-samda-avrupa-suriyenin-toparlanmasi-icin-elinden-geleni-yapacak-315447
Metiner: SDG’nin İmralı’nın mesajlarına, Şara’nın da 10 Mart Mutabakatı’na uyması şart
9 Ocak 2026
/haber/metiner-sdgnin-imralinin-mesajlarina-saranin-da-10-mart-mutabakatina-uymasi-sart-315438
Naif Bezwan: Türkiye, HTŞ'ye açıkça 'saldır, destekleriz' diyen tek ülke
9 Ocak 2026
/haber/naif-bezwan-turkiye-hts-ye-acikca-saldir-destekleriz-diyen-tek-ulke-315437
“Suriye’de translara saldıran çetelerin bugün Kürtlere saldırması tesadüf değil”
9 Ocak 2026
/haber/suriyede-translara-saldiran-cetelerin-bugun-kurtlere-saldirmasi-tesaduf-degil-315431
“Milyonlarca Kürdün kalbi Kuzey-Doğu Suriye’de atıyor”
8 Ocak 2026
/haber/milyonlarca-kurdun-kalbi-kuzey-dogu-suriyede-atiyor-315387
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYE’YE SALDIRILARDA 5. GÜN
Özerk Yönetim'den şartlı 'çekilme' açıklaması
10 Ocak 2026
/haber/ozerk-yonetim-den-sartli-cekilme-aciklamasi-315459
ilgili haberler
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü: "Thomas Barrack Halep'teki katliamın manevi ortağıdır"
10 Ocak 2026
/haber/suriye-insan-haklari-gozlemevi-direktoru-thomas-barrack-halep-teki-katliamin-manevi-ortagidir-315465
Eş-Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm haklarını garanti ediyoruz
9 Ocak 2026
/haber/es-sara-barzaniyi-aradi-kurtlerin-tum-haklarini-garanti-ediyoruz-315453
AB heyeti Şam’da: "Avrupa, Suriye’nin toparlanması için elinden geleni yapacak"
9 Ocak 2026
/haber/ab-heyeti-samda-avrupa-suriyenin-toparlanmasi-icin-elinden-geleni-yapacak-315447
Metiner: SDG’nin İmralı’nın mesajlarına, Şara’nın da 10 Mart Mutabakatı’na uyması şart
9 Ocak 2026
/haber/metiner-sdgnin-imralinin-mesajlarina-saranin-da-10-mart-mutabakatina-uymasi-sart-315438
Naif Bezwan: Türkiye, HTŞ'ye açıkça 'saldır, destekleriz' diyen tek ülke
9 Ocak 2026
/haber/naif-bezwan-turkiye-hts-ye-acikca-saldir-destekleriz-diyen-tek-ulke-315437
“Suriye’de translara saldıran çetelerin bugün Kürtlere saldırması tesadüf değil”
9 Ocak 2026
/haber/suriyede-translara-saldiran-cetelerin-bugun-kurtlere-saldirmasi-tesaduf-degil-315431
“Milyonlarca Kürdün kalbi Kuzey-Doğu Suriye’de atıyor”
8 Ocak 2026
/haber/milyonlarca-kurdun-kalbi-kuzey-dogu-suriyede-atiyor-315387
Sayfa Başına Git