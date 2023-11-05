Şêx Saîd Meydanı'nda "Kürtçe Yaşama Yemini" ettiler

Diyarbakır'ın Şêx Saîd Meydanı (Dağkapı Meydanı) bugün farklı bir eyleme ev sahipliği yaptı.



Platforma Ciwanên Serbixwe (PCS - Bağımsız Gençler Platformu) adıyla faaliyet gösteren gençlerden 10'u Şêx Saîd Meydanı'nda "Kürtçe Yaşama Yemini" etti. Yemin töreni öncesi grup adına açıklama yapan PCS aktivisti Ferid Azad, Kürtçe Yaşama Yemini'nin sadece bir başlangıç olduğunu, bu eylemin yeni katılımcılarla devam edeceğini söyledi.

Polis Türkçe sordu, Kürtçe cevap aldı

Yemin töreni öncesi polis eylem hakkında bilgi almaya çalışırken platform üyelerinin Türkçe konuşmaması, polisin sorularına Kürtçe cevap vermeleri dikkat çekti.

Grup adına açıklama yapan Ferid Azad, platformun eylemlerinde "pasif direnişi" esas aldığını vurgulayarak, SCS'nin hiç kimseye, hiçbir partiye bağlı olmadığını, yeni ve bağımsız bir platform olduklarını söyledi.



"Kürdistan'da mahalle mahalle bu eylemi düzenleyeceğiz," diyen Ferid Azad, bu eylemin dizi halinde devam edecek olan eylemlerinin başlangıcı olduğuna dikkat çekti.

SCS aktivisti 10 genç, Kürtçenin Kurmancî ve Zazakî lehçelerinde ayrı ayrı Kürtçe yaşama yemini etti.

"Artık tamamen Kürtçe yaşayacağız"

Eylem hakkında bianet'e bilgi veren eylemcilerden PCS aktivisti Evin Azad, eylemin bir pasif direniş eylemi olduğunu ifade ederek, bu yeminin arkadaşlarının artık yaşamlarını bir bütün olarak Kürtçe yaşayacakları anlamına geldiğini söyledi.



Platform hakkında da bilgi veren Evin Azad, 2017 yılından bu yana okuma gruplarıyla yoğun bir okuma ve tartışma süreci geçirdiklerini ifade ederek, platformun üç temel ayağı olduğuna dikkat çekti: Tevhid, Kürdistanilik ve insan dostu olmak.

"Kürdistan halkının Allah'ının adıyla" edilen yemin törenini çok sayıda gazeteci izlerken, çeşitli parti ve sivil toplumu örgütleri de eyleme destek verdi. (BA/TY)