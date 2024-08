Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, atıcılıkta gümüş madalya kazandı

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ikilisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde (30 Ağustos) Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldığı Sırbistan ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Dikeç ve Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

