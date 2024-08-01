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YAŞAM
Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 11:59
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 13:35
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PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, atıcılıkta gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç dünya gündemindeyken, takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan’ın ‘adı yok’.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, atıcılıkta gümüş madalya kazandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ikilisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde (30 Ağustos) Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldığı Sırbistan ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Dikeç ve Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

Öte yandan, Dikeç, atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizatları tercih etmemesi ile sosyal medyada çok konuşuldu. Dikeç aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığında Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir asker.

Dikeç'in bu tercihi, hem Türkiye hem de dünyadaki sosyal medya platformlarının gündemine esprili bir şekilde konu oldu.

Başarıda imzası olan takım arkadaşı Tarhan’ın ismi ve görüntüsü ise çoğu haber sitesinde ve sosyal medya platformunda yer almadı. (TY)

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/haber/paris-olimpiyatlari-triatlon-yarisi-seine-nehri-ndeki-kirlilik-nedeniyle-ertelendi-298001
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/haber/paris-2024-olimpiyatlari-nda-turkiye-kafilesindeki-kadin-sporcu-sayisi-erkeklerden-fazla-297887
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