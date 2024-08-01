Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, atıcılıkta gümüş madalya kazandı

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ikilisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde (30 Ağustos) Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldığı Sırbistan ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Dikeç ve Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

The timeline in past 24 hours has been unreal pic.twitter.com/MXgEa9LrDj — Trung Phan (@TrungTPhan) July 31, 2024

Öte yandan, Dikeç, atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizatları tercih etmemesi ile sosyal medyada çok konuşuldu. Dikeç aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığında Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir asker.

Dikeç'in bu tercihi, hem Türkiye hem de dünyadaki sosyal medya platformlarının gündemine esprili bir şekilde konu oldu.

Başarıda imzası olan takım arkadaşı Tarhan’ın ismi ve görüntüsü ise çoğu haber sitesinde ve sosyal medya platformunda yer almadı. (TY)