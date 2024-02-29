Sevk talebi kabul edilen Karaoğlan açlık grevini sonlandırdı
Ankara’daki Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan Hüseyin Karaoğlan, F tipi de dahil başka bir cezaevine nakledilmek talebiyle girdiği açlık grevini, talebinin kabul edilmesi üzerine, 143. gününde sonlandırdı.
KUYUNUN DİBİNDEKİ İNSAN ANLATTI
“Artık tek başınasın”
Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAYAD), Karaoğlan’ın dün (28 Şubat), arkadaşlarının da bulunduğu Kandıra’daki Kocaeli 2 nolu F Tipi Hapishanesine sevk edildiğini açıkladı.
Y TİPİ CEZAEVİ
12 metrekarede tuvalet, banyo, mutfak, yatak
İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) 2017 tarihli hasta mahpuslar raporunda “ayağındaki platine rağmen çıplak aramaya maruz kaldığı” belirtilen Karaoğlan, yargılandığı dosyadan 13 yıl ceza aldı, dosya şu an istinaf mahkemesinde.
“Kuyu gibi bir hücrede”
Fatma Karaoğlan, kardeşi Hüseyin Karaoğlan’ın Sincan’daki cezaevi koşullarını şöyle anlatmıştı:
“Mart 2023’te bu cezaevine sevk edildi, o tarihten bu yana ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü olmamasına rağmen tek başına, kuyu gibi bir hücrede tutuluyor. Günün 23 saatini hücrede tek başına geçiriyor, ancak 1 saat havalandırmaya çıkarılıyor. Havalandırma da aynı şekilde kuyu gibi bir yer, yanına su alınmasına dahi izin verilmiyor. Kimse ile temas etmeyecek şekilde hücre dışında bir kuyuya ‘hava almaya’ çıkarılıyor. Mektupları verilmiyor, arkadaş görüşçüleri kabul edilmedi, yasal hakkı olan sohbete çıkarılmıyor.
Bulunduğu hücrede küçük bir cam, o da sık tel örgü ile kaplı bir kafes, güneş göremiyor, hava almıyor, çamaşırlarını kurutacak alanı yok. İnsan sesine, yüzüne hasret, yani canlı canlı mezara konulmuş gibi. Hücresinde iki kolunu yana açamadığını ya duvara ya ranzaya çarptığını söylüyor.”
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Nurettin Kaya da açlık grevinde
Erzurum Dumlu 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan Nurettin Kaya da aynı taleple açlık grevinde.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Celal Fırat, “tutukluların ailelerinin ikamet ettiği yerlere yakın ve arkadaşları ile kalabileceği cezaevlerine sevk edilmesi” talebiyle açlık grevinde bulunan Nurettin Kaya için Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na (İHİK) başvuru yapmıştı.
Celal Fırat, başvurusunda “Hapishanelerde tecrit uygulamaları, işkence, kötü muamele, sürgün, keyfi disiplin cezaları, sağlık sorunlarına duyarsızlık, hücrede tutulma, tahliyelerin engellenmesi, hapishanelerin fiziki koşulları gibi bir dizi hak ihlalleri artarak devam ediyor” dedi ve Nurettin Kaya’nın taleplerinin karşılanmasını isteyerek, komisyonun cezaevini yerinde ziyaret etmesini istedi.
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(AS)