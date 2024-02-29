Sevk talebi kabul edilen Karaoğlan açlık grevini sonlandırdı

Ankara’daki Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan Hüseyin Karaoğlan, F tipi de dahil başka bir cezaevine nakledilmek talebiyle girdiği açlık grevini, talebinin kabul edilmesi üzerine, 143. gününde sonlandırdı.

Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAYAD), Karaoğlan’ın dün (28 Şubat), arkadaşlarının da bulunduğu Kandıra’daki Kocaeli 2 nolu F Tipi Hapishanesine sevk edildiğini açıkladı.

“Kuyu gibi bir hücrede”

Fatma Karaoğlan, kardeşi Hüseyin Karaoğlan’ın Sincan’daki cezaevi koşullarını şöyle anlatmıştı:

“Mart 2023’te bu cezaevine sevk edildi, o tarihten bu yana ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü olmamasına rağmen tek başına, kuyu gibi bir hücrede tutuluyor. Günün 23 saatini hücrede tek başına geçiriyor, ancak 1 saat havalandırmaya çıkarılıyor. Havalandırma da aynı şekilde kuyu gibi bir yer, yanına su alınmasına dahi izin verilmiyor. Kimse ile temas etmeyecek şekilde hücre dışında bir kuyuya ‘hava almaya’ çıkarılıyor. Mektupları verilmiyor, arkadaş görüşçüleri kabul edilmedi, yasal hakkı olan sohbete çıkarılmıyor.

Bulunduğu hücrede küçük bir cam, o da sık tel örgü ile kaplı bir kafes, güneş göremiyor, hava almıyor, çamaşırlarını kurutacak alanı yok. İnsan sesine, yüzüne hasret, yani canlı canlı mezara konulmuş gibi. Hücresinde iki kolunu yana açamadığını ya duvara ya ranzaya çarptığını söylüyor.”