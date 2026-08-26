Sevinç İnönü, YENİ Parti'ye üye oldu.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sevinç İnönü'nün YENİ Parti'ye üye olduğunu açıkladı.

Cumhuriyetimizin değerlerine ömrünü adamış, önceki Genel Başkanlarımızdan Prof. Dr. Erdal İnönü’nün kıymetli eşi Sevinç İnönü’nün Yeni Parti üyeliğini birlikte yapmak büyük gurur.



Tarihimizden aldığımız miras ve değerlerimiz yeni yolumuzu aydınlatacak.



Hep birlikte daha güçlü… pic.twitter.com/x9n8gukUjc