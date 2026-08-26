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YT: Yayın Tarihi: 26.08.2026 08:42 26 Ağustos 2026 08:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.08.2026 08:44 26 Ağustos 2026 08:44
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Sevinç İnönü YENİ Parti'ye üye oldu

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sevinç İnönü'nün YENİ Parti'ye üye olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sevinç İnönü YENİ Parti'ye üye oldu
Fotoğraf: X
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Sevinç İnönü, YENİ Parti'ye üye oldu.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sevinç İnönü'nün YENİ Parti'ye üye olduğunu açıkladı.

Çelik'in sosyal medya hesabından yayımladığı açıklama şöyle:

"Cumhuriyetimizin değerlerine ömrünü adamış, önceki Genel Başkanlarımızdan Prof. Dr. Erdal İnönü’nün kıymetli eşi Sevinç İnönü’nün Yeni Parti üyeliğini birlikte yapmak büyük gurur.

Tarihimizden aldığımız miras ve değerlerimiz yeni yolumuzu aydınlatacak.

Hep birlikte daha güçlü şekilde iktidara yürüyeceğiz.''

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Sevinç İnönü yeni parti
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