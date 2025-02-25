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Yayın Tarihi: 25 Şubat 2025 09:03
 ~ Son Güncelleme: 25 Şubat 2025 15:43
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Sevim Belli’nin cenaze programı belli oldu

Sevim Belli, yaşamı boyunca sosyalizm mücadelesinin içinde yer aldı ve fikirleriyle Türkiye’de birçok nesle ilham verdi. Mirası, düşünceleri ve kaleme aldığı eserleriyle yaşamaya devam edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta beyaz saçlı çiçekli gömlekli bir kadın var: Sevim Belli.

Türkiye’de sosyalist mücadelenin simge isimlerinden biri olan Sevim Belli için düzenlenecek cenaze töreninin detayları netleşti. Belli'nin cenazesi 27 Şubat Perşembe günü, saat 13.15'te Şişli Camii'nden kaldırılacak.

Sevim Belli, kendisi gibi sosyalist harekete öncülük eden eşi, yazar ve aydın Mihri Belli’nin yanına, Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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Eserleri ile yaşayacak

Sevim Belli’nin vefat haberini duyuran Odak Dergisi, onun mücadele azmi ve insana olan sevgisini vurgulamıştı

"Fedakarlığı, mücadele azmi, insan sevgisi, umudu ve direngenliği ile bilinen Sevim Belli’nin cenazesi ile ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir."

Sevim Belli, yaşamı boyunca sosyalizm mücadelesinin içinde yer aldı ve fikirleriyle Türkiye’de birçok nesle ilham verdi. Mirası, düşünceleri ve kaleme aldığı eserleriyle yaşamaya devam edecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sevim Belli sp genel başkanı sevim belli Sosyalist Kadınlar Birliği
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