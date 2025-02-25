Sevim Belli’nin cenaze programı belli oldu

Türkiye’de sosyalist mücadelenin simge isimlerinden biri olan Sevim Belli için düzenlenecek cenaze töreninin detayları netleşti. Belli'nin cenazesi 27 Şubat Perşembe günü, saat 13.15'te Şişli Camii'nden kaldırılacak.

Sevim Belli, kendisi gibi sosyalist harekete öncülük eden eşi, yazar ve aydın Mihri Belli’nin yanına, Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Sosyalist hareketin öncü ismi Sevim Belli aramızdan ayrıldı

Eserleri ile yaşayacak

Sevim Belli’nin vefat haberini duyuran Odak Dergisi, onun mücadele azmi ve insana olan sevgisini vurgulamıştı

"Fedakarlığı, mücadele azmi, insan sevgisi, umudu ve direngenliği ile bilinen Sevim Belli’nin cenazesi ile ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir."

Sevim Belli, yaşamı boyunca sosyalizm mücadelesinin içinde yer aldı ve fikirleriyle Türkiye’de birçok nesle ilham verdi. Mirası, düşünceleri ve kaleme aldığı eserleriyle yaşamaya devam edecek.

(EMK)