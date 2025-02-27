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Yayın Tarihi: 27 Şubat 2025 17:17
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2025 17:26
4 dk Okuma

Sevim Belli’nin ardından kim ne söyledi?

Kırmızı bayraklar ve karanfillerle uğurlanan Belli, anısına bırakılan çiçeklerle sonsuzluğa uğurlandı: “Onun mücadelesi yolumuzu aydınlatacak”

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Sevim Belli’nin ardından kim ne söyledi?
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

Türkiye sosyalist hareketinin öncü isimlerinden, yazar ve çevirmen Sevim Belli, Şişli Camii'nde düzenlenen törenin ardından Feriköy Mezarlığı’nda defnedildi. 

Sevim Belli, kadınların omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı
Sevim Belli, kadınların omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı
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"Anısı mücadelemizde yaşayacak"

Belli’nin tabutu, kırmızı bayraklar ve karanfillerle süslendi. Kitle, “Sevim Belli’nin anısı mücadelemizde yaşayacak” diyerek, mezarına çiçekler bıraktı ve onun mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı. Belli, ardında sosyalist mücadeleye adanmış bir ömür, çevirileri ve eserleriyle yol gösteren bir miras bırakarak sonsuzluğa uğurlandı.

“Anısı mücadelemizde yaşayacak”

Törene katılanlar, sosyalist mücadelenin simge isimlerinden biri olan Sevim Belli’yi, onun çevirileri, yazıları, mücadeleci kimliği ve devrimci mücadelesine olan sarsılmaz bağlılığıyla andı.

“Feminist ve kararlı devrimci olarak hatırlanacak”

SYKP Eş Genel Başkanı Feray Yılmaz Meroğlu, Sevim Belli’nin ardından şöyle dedi:

“Bugün burada yaşamının sonuna kadar mücadele etmiş, bir an bile geri adım atmamış Sevim Belli’yi sonsuzluğa uğurluyoruz. Örgütlü mücadelede inatla, hiç durmadan yoluna devam etti. Çevirileriyle, eserleriyle, Marksist eserleriyle sosyalist hareketin mirasına büyük katkılar sundu. O, sadece Türkiye’nin değil, ezilen halkların ve Kürt halkının da dostuydu. Onu, enternasyonalist, feminist ve kararlı bir devrimci olarak hatırlayacağız. Onun kurmaya çalıştığı dünyayı inşa edene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”

“Sevim Belli’nin hafızası sosyalist hareketin hafızasıdır”

Türk Tabipleri Birliği adına konuşan İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Küçükosmanoğlu, Sevim Belli’nin 1949 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduğunu, ancak henüz öğrencilik yıllarında Türkiye Komünist Partisi’yle tanışarak örgütlü mücadeleye katıldığını hatırlattı. 

Küçükosmanoğlu, Belli’nin anılarında bahsettiği isimlerden biri olan ve 12 Eylül darbesi sürecinde faşist çeteler tarafından katledilen Sevinç Özgüner’i de andı:

“Biz her yıl Sevinç Özgüner anısına barış, demokrasi ve insan hakları ödülü veriyoruz. Bu yılki ödülü, Filistin’de işgal altında hizmet vermeye devam eden ve esir alınan Dr. Ebu Safiye’ye verdik. Sevim Belli’nin Filistin halkının yanında olduğunu biliyoruz. Uğurlar olsun Sevim Belli, Filistin halkı kazanacak.”

Küçükosmanoğlu, konuşmasını tamamladıktan sonra, Filistin’i simgeleyen puşiyi Sevim Belli’nin mezarına bıraktı.

“Onun meşalesini taşımaya devam edeceğiz”

Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) adına DEM Parti Milletvekili Kezban Konukçu, söz aldı. Konukçu, Sevim Belli’nin kadın devrimciler için bir öncü olduğunu vurguladı:

“O, sadece Türkiye sosyalist hareketinin değil, kadın devrimciliğinin de önemli bir ismiydi. Hayatının her anında devrimci kimliğiyle var oldu. Bir panelde kendisini ‘Mihri Belli’nin eşi’ olarak tanıtanlara, ‘Hayır, Mihri Belli, Sevim Belli’nin eşi’ diyecek kadar kendine güveniyordu. O, Kürt hareketine dost olabilmiş, enternasyonalist çizgiyi sürdürebilmiş bir sosyalistti. Bizim görevimiz, onun mirasını taşıyarak mücadeleyi büyütmektir.”

“Boşuna çiğnemedik bu yolları”

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezin Uçar, Sevim Belli’nin işkencelerden, hapishanelerden geçmiş ama asla geri adım atmamış bir devrimci olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Onu 1951 tevkifatından, Sansaryan Han’daki işkencelerden tanıyoruz. Mücadeleye hiçbir zaman sırtını dönmedi. Bugün devrimci mücadeleye yönelen en büyük saldırılardan biri, hafızasızlaştırma çabasıdır. Ama Sevim Belli, bize hafızayı, geçmişimizi ve yolumuzu korumayı öğretti. Onun dediği gibi: ‘Boşuna çiğnemedik bu yolları.”

“Mücadelemize esin kaynağı”

EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, Sevim Belli’nin sosyalizm, halklar, kadınlar ve gençler için verdiği mücadeleyi sonuna kadar sahiplendiğini vurguladı. Öztürk, Belli’nin her kuşakla birlikte mücadele ettiğini veya mücadele edenlere esin kaynağı olduğunu söyledi.

“Sosyalizm mücadelesinde yaşayacak”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sevim Belli’nin bir devrimci olarak her kuşakta mücadeleye esin kaynağı olduğunu söyledi: 

“Onun hakkında hekimliğinden, yazarlığından, çevirmenliğinden bahsedebiliriz ama Sevim Belli’yi asıl anlatan şey, tüm bu kimliklerin ötesinde, sosyalist hareketin hem bir emektarı, hem bir militanı, hem de bir önderi olmasıdır. O, Türkiye devrimci hareketinin onur sayfasına adını yazdırdı.”

"Bu yolu bilinçle çiğnedim, boşuna çiğnemiş olamam”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlu, törene gönderdiği mesajda, Belli’nin cesareti, mücadelesi ve direnişiyle kuşaklara sosyalizmi aşıladığını belirterek, “Devrimci hareketin önemli bir değeri ve çınarı olarak tarihi adını yazdırdı. Anısı mücadelemizde yaşayacak” dedi. Belli’nin sözlerine atıfta bulunarak, “Bu yolu bilinçle çiğnedim, boşuna çiğnemiş olamam” ifadelerini hatırlatan Hatimoğlu, onun mirasına sahip çıkacaklarını vurguladı.

Hatimoğlu, Belli’nin sosyalizm, halklar, kadınlar ve gençler için verdiği mücadelenin sonuna kadar sürdüğünü vurguladı. Belli’nin her kuşakla birlikte mücadele ettiğini ya da mücadele eden kuşaklara esin kaynağı olduğunu belirten Hatimoğlu, “Devrimci hareketin önemli bir değeri ve çınarı olarak tarihi adını yazdırdı. Anısı her daim bizi ışık tutacak, mücadelemizde yaşayacak, yaşatacağız. Bıraktığın mirasına sahip çıkarak kesintisiz mücadelemizi sürdüreceğiz. Güle güle Sevim abla” dedi.

Sevim Belli kimdir?
Sevim Belli kimdir?
24 Şubat 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sevim Belli sosyalist hareket
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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