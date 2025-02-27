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KADIN
Yayın Tarihi: 27 Şubat 2025 12:28
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2025 17:01
2 dk Okuma

Sevim Belli, kadınların omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı

Sevim Belli, hayatını devrimci mücadeleye, sosyalist teoriye ve edebiyata adamış bir isim olarak hafızalarda kalacak.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

24 Şubat'ta hayatını kaybeden Türkiye sosyalist hareketinin öncü isimlerinden, yazar ve çevirmen Sevim Belli, Şişli Camii'nde düzenlenen törenle uğurlandı. 

Şişli Camii'ndeki törene Sevim Belli'nin mücadele arkadaşları katıldı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Sol Parti, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), İnsan Hakları Derneği (İHD), ODAK, Devrimci Kurtuluş Platformu, Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan (SMF) temsilciler törendeydi. Ayrıca CHP'nin İstanbul İl Eski Başkanı Canan Kaftanmcıoğlu da katılanlar arasındaydı. 

"Öğrenmeye devam edeceğiz"

Canan Kaftancıoğlu, “Gidenlerin ardından çok söz oluyor ancak sözün anlamını yitirdiği dakikalar yaşıyoruz. Sevim Belli kadınlar aısından sosyalistler açısından çok zorlu mücadeleler vermiş biriydi onlardan öğrenmeye devam edeceğiz" dedi.

Kezban Konukçu “Kadın devrimciler açısından hayatından öğrenmeye çalıştığımız bir kişiydi. Mihrri Belli’nin eşi denilmesinden hoşlanmazdı dönemi açısından çok ileri bir duruştu. Emekterlağı kişiliği ile hep örnek oldu. Uzun yıllar boyunca devrimci mücadelenin içinde yer alan ve sosyalizm mücadelesine büyük katkılar sunan Belli’nin vefatı, sevenleri ve mücadele arkadaşları tarafından derin üzüntüyle karşılanmıştı" diye konuştu.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Belli'nin naaşı kadınların omuzlarında cenaze aracına taşındı. 

Kitle de Feriköy Mezarlığına doğru sloganlarla polis eşliğinde yürüdü. "Faşizme karşı omuz omuza", "Kurturluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı. 

Sevim Belli kimdir?
Sevim Belli kimdir?
24 Şubat 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sevim Belli sosyalist kadın
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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