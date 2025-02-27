Sevim Belli, kadınların omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı

24 Şubat'ta hayatını kaybeden Türkiye sosyalist hareketinin öncü isimlerinden, yazar ve çevirmen Sevim Belli, Şişli Camii'nde düzenlenen törenle uğurlandı.

Şişli Camii'ndeki törene Sevim Belli'nin mücadele arkadaşları katıldı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Sol Parti, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), İnsan Hakları Derneği (İHD), ODAK, Devrimci Kurtuluş Platformu, Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan (SMF) temsilciler törendeydi. Ayrıca CHP'nin İstanbul İl Eski Başkanı Canan Kaftanmcıoğlu da katılanlar arasındaydı.

"Öğrenmeye devam edeceğiz"

Canan Kaftancıoğlu, “Gidenlerin ardından çok söz oluyor ancak sözün anlamını yitirdiği dakikalar yaşıyoruz. Sevim Belli kadınlar aısından sosyalistler açısından çok zorlu mücadeleler vermiş biriydi onlardan öğrenmeye devam edeceğiz" dedi.

Kezban Konukçu “Kadın devrimciler açısından hayatından öğrenmeye çalıştığımız bir kişiydi. Mihrri Belli’nin eşi denilmesinden hoşlanmazdı dönemi açısından çok ileri bir duruştu. Emekterlağı kişiliği ile hep örnek oldu. Uzun yıllar boyunca devrimci mücadelenin içinde yer alan ve sosyalizm mücadelesine büyük katkılar sunan Belli’nin vefatı, sevenleri ve mücadele arkadaşları tarafından derin üzüntüyle karşılanmıştı" diye konuştu.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Belli'nin naaşı kadınların omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Kitle de Feriköy Mezarlığına doğru sloganlarla polis eşliğinde yürüdü. "Faşizme karşı omuz omuza", "Kurturluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

Sevim Belli kimdir?

(EMK)