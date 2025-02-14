Sevgi Uçan Çubukçu: Erkek şiddeti, siyasi ve toplumsal bir sorundur

Siyaset Bilimci ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı, EŞİK (Eşitlik İçin Kadın Platformu) üyesi akademisyen Sevgi Uçan Çubukçu, bianet 2024 erkek şiddeti çetelesini, bianet Gündem programında değerlendirdi.

Erkek şiddetinin bireysel vakalar olarak ele alınamayacağını belirterek, bunun siyasi ve toplumsal bir mesele olduğunu vurguladı. bianet’e yaptığı değerlendirmede, kadınların maruz kaldığı şiddetin, yalnızca bireysel faillere indirgenemeyeceğini, aksine hukuk, medya, siyaset ve toplumsal cinsiyet rolleriyle şekillenen sistematik bir sorun olduğunu söyledi.

Çubukçu, "Kadınlar öldürülüyor ve bu cinayetler, faillere uygulanan cezasızlık politikalarıyla adeta teşvik ediliyor. Erkek şiddeti bir ‘kader’ ya da ‘bireysel öfke patlaması’ değil, ataerkil düzenin inşa ettiği bir şiddet biçimidir” dedi.

Çubukçu, kadın hareketinin yıllardır erkek şiddetine karşı verdiği mücadeleye rağmen, siyasi iktidarın kadın haklarını korumak yerine, kadınların kazanımlarını hedef aldığını belirtti.

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi, nafaka hakkına yönelik saldırılar ve 6284 sayılı yasanın tartışmaya açılması gibi adımların, kadınları daha da savunmasız bıraktığını söyledi.

"Kadınlar korunmak için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini beklerken, yetkililer fail erkeklerin lehine işleyen bir sistem kuruyor. ‘Aileyi koruma’ adı altında kadınları itaate zorlayan bir anlayış, şiddeti önlemez, aksine pekiştirir" diye konuştu.

"Yaşam hakkı eşitlikçi politikalarla güvence altına alınabilir"

Son olarak, erkek şiddetinin engellenebilmesi için caydırıcı yasaların tavizsiz uygulanması, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının güçlendirilmesi ve kadınların mücadele alanlarının genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Çubukçu, "Bu bir güvenlik meselesi olduğu kadar bir demokrasi meselesidir. Kadınların yaşam hakkı, ancak eşitlikçi politikalarla güvence altına alınabilir. Kadın hareketi, bütün baskılara rağmen mücadele etmeye devam edecek” dedi.

bianet erkek şiddeti çetelesinin tamamını buradan, 2024 Erkek Şiddeti çetelesi verilerini şuradan okuyabilirsiniz.

(AD/EMK)