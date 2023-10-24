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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 15:36
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 16:23
2 dk Okuma

“Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor” izleyici ile buluşuyor

Yönetmenliğini Aysel Yıldırım'ın yaptığı oyunda Banu Açıkdeniz, Burcu İsra Kanbakoğlu, Duygu Dalyanoğlu, Nihal Albayrak, Zeynep Okan yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/sevgi-soysal-yasamakta-israr-ediyor-izleyici-ile-bulusuyor.jpg

Kadın hareketinin önemli isimlerini sahneye taşıyan Boğaziçi Gösteri Sanatları Merkezi (BGST) bu kez yazar Sevgi Soysal’ın hayatını tiyatro sahnesine taşıyor.

“Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor” isimli oyun, 31 Ekim Salı günü 20:30’da Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu’nda prömiyer yapacak.  

Yönetmenliğini Aysel Yıldırım'ın yaptığı oyunda Banu Açıkdeniz, Burcu İsra Kanbakoğlu, Duygu Dalyanoğlu, Nihal Albayrak, Zeynep Okan yer alıyor.

Detaylar

Kırkıncı yaşına ülkesinden uzakta, Londra’da giren bir kadın…

İki göz odalı, geçici kiralanmış bir evde,

o sabah da günün ilk ışıkları ile açıyor gözlerini.

Kendi kadar inatçı kanseri onu rahat uyutmadığından mı?

Ölüme inat içinde bir türlü gem vuramadığı o yaşam hızı onu ele geçirdiğinden mi?

Yoksa yazdığı karakterler uyku ile uyanıklık arasında ona musallat olduğu için mi?

Eğer bu kadın Sevgi Soysal ise bu soruların tek bir cevabı yoktur çünkü ihtimaller pek çoktur.

Çoğalmayı seven ve bundan asla korkmayan Sevgi Soysal ona gelen gizemli paketin içinden çıkan kitaplarının sayfaları arasında hem kendi geçmişine hem de memleketin tarihine doğru bir yolculuğa çıkar.

Cumhuriyet’in 25. yılından 50. yılına uzanan bu yolculukta arkadaşlığı, yoldaşlığı, aşkı, ısrarı, inadı, isyanı, yokluğu, çokluğu, zulmü, sevinci, kahkahayı, alayı hatırlarken hep ölümün kıyısında dolanacak ama yürümekten hiç vazgeçmeyecektir.

Bir kadının nasıl büyüdüğünü ve bir ülkenin nasıl dönüştüğünü hatırlarken hep gerçeklerden geçecektir yolu.

“Uzun ve yorucudur bu yol. Bir insan ömrünün bütün gücünü içerebilir. Hatta karşılığında fiyat olarak hayatınızı isteyebilir. Çünkü gerçeğin kavranması buna karşı olan güçlerle çatışmayı da gerektirecektir. Kavranması mümkün olan, uğrunda ölmeye bile değen tek zorluktur gerçek. Ya gerçeği yazmak? Gelin onun zorluğunu siz düşünün. Ama yazarlığı anlamlı kılan tek şeydir gerçeği yazma çabası…” (Sevgi Soysal, “Gerçeği Yazmak”, Bakmak, (İletişim Yayınları, 2004) s.122)

Ne zaman ve nerelerde izlenebilir?

2 Kasım Perşembe 20:30 Moda Sahnesi

13 Kasım Pazartesi 20:30 Hann Sahne (Kanyon)

18 Kasım Cumartesi 20:30 Sahne Pulchérie (Beyoğlu)

21 Kasım Salı 20:00 İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi

Oyunun Künyesi

Yazan: Duygu Dalyanoğlu

Yöneten: Aysel Yıldırım

Oynayanlar: Banu Açıkdeniz, Burcu İsra Kanbakoğlu, Duygu Dalyanoğlu, Nihal Albayrak, Zeynep Okan

Proje Tasarımı: Duygu Dalyanoğlu

Dramaturji: Kolektif

Sahne Tasarımı: Ali Dur

Koreografi: Banu Açıkdeniz

Görüntü Tasarımı: Kenan Özcan

Görüntü Rejisi: Duygu Dalyanoğlu

Ses Tasarımı ve Müzik: Beril Sarıaltun

Işık Tasarımı: İlker Ergün

Efekt Uygulama: İrem Uyum

Kostüm: Büşra Karpuz, Duygu Dalyanoğlu, Nilgün Ilgıcıoğlu

Afiş ve Fotoğraf: Kenan Özcan

Yapım Koordinasyon: Duygu Dalyanoğlu, Nihal Albayrak

İletişim ve Medya İlişkileri: Nihal Albayrak

(EMK)

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30 Eylül 2022
/yazi/canim-sevgi-soysal-iyi-ki-dogdun-267811
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31 Ağustos 2022
/haber/ibb-sevgi-soysal-kutuphanesi-acildi-266552
PTT’den Sevgi Soysal Zarfları
17 Şubat 2018
/haber/ptt-den-sevgi-soysal-zarflari-194422
FERYAL SAYGILİGİL YAZDI
Sevgi Soysal Bizi Bir kez Daha Sarsıyor
29 Temmuz 2017
/yazi/sevgi-soysal-bizi-bir-kez-daha-sarsiyor-188678
IŞIL KURNAZ YAZDI
Her Şeyin Mümkünü: Sevgi Soysal
22 Kasım 2014
/yazi/her-seyin-mumkunu-sevgi-soysal-160131
Amargi'de Sevgi Soysal Konuşulacak
29 Şubat 2008
/haber/amargi-de-sevgi-soysal-konusulacak-105254
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