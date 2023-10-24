“Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor” izleyici ile buluşuyor

Kadın hareketinin önemli isimlerini sahneye taşıyan Boğaziçi Gösteri Sanatları Merkezi (BGST) bu kez yazar Sevgi Soysal’ın hayatını tiyatro sahnesine taşıyor.

“Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor” isimli oyun, 31 Ekim Salı günü 20:30’da Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu’nda prömiyer yapacak.

Yönetmenliğini Aysel Yıldırım'ın yaptığı oyunda Banu Açıkdeniz, Burcu İsra Kanbakoğlu, Duygu Dalyanoğlu, Nihal Albayrak, Zeynep Okan yer alıyor.

Detaylar

Kırkıncı yaşına ülkesinden uzakta, Londra’da giren bir kadın…

İki göz odalı, geçici kiralanmış bir evde,

o sabah da günün ilk ışıkları ile açıyor gözlerini.

Kendi kadar inatçı kanseri onu rahat uyutmadığından mı?

Ölüme inat içinde bir türlü gem vuramadığı o yaşam hızı onu ele geçirdiğinden mi?

Yoksa yazdığı karakterler uyku ile uyanıklık arasında ona musallat olduğu için mi?

Eğer bu kadın Sevgi Soysal ise bu soruların tek bir cevabı yoktur çünkü ihtimaller pek çoktur.

Çoğalmayı seven ve bundan asla korkmayan Sevgi Soysal ona gelen gizemli paketin içinden çıkan kitaplarının sayfaları arasında hem kendi geçmişine hem de memleketin tarihine doğru bir yolculuğa çıkar.

Cumhuriyet’in 25. yılından 50. yılına uzanan bu yolculukta arkadaşlığı, yoldaşlığı, aşkı, ısrarı, inadı, isyanı, yokluğu, çokluğu, zulmü, sevinci, kahkahayı, alayı hatırlarken hep ölümün kıyısında dolanacak ama yürümekten hiç vazgeçmeyecektir.

Bir kadının nasıl büyüdüğünü ve bir ülkenin nasıl dönüştüğünü hatırlarken hep gerçeklerden geçecektir yolu.

“Uzun ve yorucudur bu yol. Bir insan ömrünün bütün gücünü içerebilir. Hatta karşılığında fiyat olarak hayatınızı isteyebilir. Çünkü gerçeğin kavranması buna karşı olan güçlerle çatışmayı da gerektirecektir. Kavranması mümkün olan, uğrunda ölmeye bile değen tek zorluktur gerçek. Ya gerçeği yazmak? Gelin onun zorluğunu siz düşünün. Ama yazarlığı anlamlı kılan tek şeydir gerçeği yazma çabası…” (Sevgi Soysal, “Gerçeği Yazmak”, Bakmak, (İletişim Yayınları, 2004) s.122)

Ne zaman ve nerelerde izlenebilir?

2 Kasım Perşembe 20:30 Moda Sahnesi

13 Kasım Pazartesi 20:30 Hann Sahne (Kanyon)

18 Kasım Cumartesi 20:30 Sahne Pulchérie (Beyoğlu)

21 Kasım Salı 20:00 İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi

Oyunun Künyesi Yazan: Duygu Dalyanoğlu Yöneten: Aysel Yıldırım Oynayanlar: Banu Açıkdeniz, Burcu İsra Kanbakoğlu, Duygu Dalyanoğlu, Nihal Albayrak, Zeynep Okan Proje Tasarımı: Duygu Dalyanoğlu Dramaturji: Kolektif Sahne Tasarımı: Ali Dur Koreografi: Banu Açıkdeniz Görüntü Tasarımı: Kenan Özcan Görüntü Rejisi: Duygu Dalyanoğlu Ses Tasarımı ve Müzik: Beril Sarıaltun Işık Tasarımı: İlker Ergün Efekt Uygulama: İrem Uyum Kostüm: Büşra Karpuz, Duygu Dalyanoğlu, Nilgün Ilgıcıoğlu Afiş ve Fotoğraf: Kenan Özcan Yapım Koordinasyon: Duygu Dalyanoğlu, Nihal Albayrak İletişim ve Medya İlişkileri: Nihal Albayrak

(EMK)