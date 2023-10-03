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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2023 10:28
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2023 10:55
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Sevgi Soysal'ın 'Yürümek' romanı fotoğraf sergisinde

31 Aralık'a kadar devam edecek sergi, Atölye 4’33 yürütücülüğünde ve Arzu Eke küratörlüğünde hazırlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/03/sevgi-soysal-in-yurumek-romani-fotograf-sergisinde.jpg

Sevgi Soysal’ın “Yürümek” romanının fotoğraf pratiği ile yorumlandığı “Yürümek” adlı fotoğraf sergisi, Beyoğlu’ndaki İBB Sevgi Soysal Kütüphanesi’nde açıldı.

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31 Aralık'a kadar devam edecek sergi, Atölye 4’33 yürütücülüğünde ve Arzu Eke küratörlüğünde hazırlandı. 

*Habibe Koçan

Serginin çağrı metni şöyle:

“'Yürümek' romanı her şeyden önce bir dönem Ankara romanı olarak yazılmasına rağmen, anlattığı konu itibarıyla güncelliğini hala korumaktadır. Farklı kuşaklardan Ankaralılar, aynı şehirde yaşadığı hissine onu okurken kapılabilir. Bu durumun Sevgi Soysal’ın hep kuşaklar üstü olmasından ve onun çağdaşlarının değil, bizim yaşıtımız hissini hep taze tutmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Sevgi Soysal romanları ile hala Ankara sokaklarında yürünebilir ve Ankara’nın zamanın ruhu ile birlikte harmanlaması görülebilir.

“'Yürümek' romanında Ela yürüyor, romanın sonunda ise düş ile gerçek arasında kaybolunuyor. Sevgi Soysal bunu yaparken de bir sinemacı gibi düşünüyor. Romandaki imge geçişlerini okurken tasvirlerin görüntü ve sesleri duyuluyor. Romanın en etkileyici yanlarından biri de bir Ankara kuşağının, çocukluktan başlayıp gençlikten yetişkinliğe dek olan gelişimini de anlatıyor olması. Bu anlatımda katmanlı, çok ince işlenmiş sınıfsal bir eleştiri var. Bununla birlikte roman, kadına ve erkeğe yüklenen öğretilmiş misyonlara, aralarındaki ilişki çeşitliliği ile farklı sınıfların bakış açılarına da tanık olmamızı sağlıyor. Bu bir yol yolculuğu aynı zamanda. Bunu çoklukla alaycı bir metafor renkliliği ile yapıyor olması, onu bizden biri olarak kabul etmemizi sağlıyor."

*Ayşe Nur Türk

İBB Sevgi Soysal Kütüphanesi hakkında

Sevgi Soysal Kütüphanesi, 31 Ağustos 2022 tarihinde Taksim'de açıldı. Yeni gerçekçiliğin etkisindeki öykülerinde toplumun karşısındaki bireyin sancılarını aktaran aynı zamanda özgürlükçü bir toplumsal değişime yönelik  entelektüel bir sorumlulukla  hareket eden Soysal’ın ismini taşıyan kütüphane, 1071 metrekarelik alanı ve 200 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. 10 bin 200 kitaplık seçkisinde edebiyattan sanata, tarihten mimariye farklı disiplinlerden eseri barındıran kütüphane, öğrencilerin ders çalışma alanı ihtiyacını da karşılıyor. (AÖ)

Sevgi Soysal yürümek
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