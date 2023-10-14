Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 968. hafta buluşması da polisçe engellendi.

Cumartesi İnsanları’ndan Besna Tosun, sosyal medya hesabından, “Sevdiklerinizden vazgeçin diyorlar. Vazgeçmeyeceğiz! Gözaltına alınıyoruz” açıklamasını yaptı.

"Babam nerede" diyerek Galatasaray'a çıkmak isteyen Ali Newroz Tosun işkence ile gözaltına alındı.#CumartesiAnneleri968Hafta pic.twitter.com/CpowkddXdh — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 14, 2023

MA’nın geçtiği haberine göre, Bu haftaki eyleme aralarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Eren Keskin, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Musa Piroğlu’nun yanı sıra çok sayıda insan hakları savunucusu katıldı. İstiklal Caddesi’nin iki farklı kolundan yürüyerek meydana varmak isteyen kitleyi polisler, kalkanlarla ablukaya aldı.

Galatasaray Meydanı’na çıkan tüm ara sokaklar ile İstiklal Caddesi’nin her iki yönü yüzlerce polisle doldu. Caddede sık sık polis barikatı oluşturuldu.

Keskin: Karar, yukarıdan alındı

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, polislerin engellemesine tepki gösterdi. Keskin, AYM kararının her şeyin üstünde olduğunu belirterek, Kaymakamlığın bu kararı ortadan kaldıramayacağını ifade etti. Keskin, kararın “yukarıdan” alınan bir karar olduğunu dile getirdi.

Kayıp yakını Maside Ocak ise, Anayasa’nın ikinci maddesinin Türkiye’nin bir “hukuk” devleti olduğunu hatırlatıp AYM kararına riayet edilmesi gerektiğini söyleyerek, 6 aydır hukuksuz bir şekilde ters kelepçe yapılarak gözaltına alındıklarını söyledi.

Ocak, “Anayasa ve AYM kararı ihlal edilerek yine gözaltına alınıyoruz. Bugün Galatasaray’a gidebilmiş olsaydık, gözaltında kaybedilişinin 28’inci yılında Kerevan İrmez için adalet isteyecektik. Ama Galatasaray’a girişimiz yine engellendi. Kerevan İrmez’in akıbetini sormamız engellendi” dedi.

Gazeteciler uzaklaştırıldı

Ablukada yaşananları görüntülemek isteyen gazeteciler de polisler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Gazetecilerin uzaklaştırılmasının ardından önce abluka içerisindeki eylemcilerin bağırışları yükseldi, sonrasında da ters kelepçelenerek gözaltına alındılar.

Piroğlu tepki gösterdi

HDP eski milletvekili Musa Piroğlu, gözaltılara “Annelerin eylemi bu şekilde olduğu sürece, yalnız bırakıldıkları müddetçe her hafta gözaltına alınacaklar” diyerek tepki gösterdi.

Piroğlu’nun gazetecilere açıklama yapmasının ardından polisler bir kez daha Piroğlu’nu ablukaya aldı. Piroğlu’na kurulan ablukanın kalkmasının ardından eylem sona erdi

Ablukaya alınan kayıp yakınlarından Besna Tosun da polislere yine AYM’nin “ihlal” kararını hatırlattı. Her hafta abluka içerisinde ters kelepçelenerek gözaltına alınmasına tepki gösteren Tosun’a bir polis, “Ters kelepçe uygulanmıyor. Geçen hafta bir arkadaşınız düz kelepçeyle gözaltına alınmıştı, hatta o fotoğrafla meşhur oldu” yanıtını verdi.

6 saat sonra serbest bırakıldılar

Cumartesi Anneleri'nin hesabından şu paylaşım yapıldı:

"#CumartesiAnneleri968Hafta buluşmamızda gözaltına alınan arkadaşlarımız yaklaşık 6 saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak 2 farklı hastaneden serbest bırakıldı."

"Bizi insan kılan temel haklarımızdan, özgürlüklerimizden ve Galatasaray Meydanından vazgeçmeyeceğiz."

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Uluslararası Af Örgütü’nün birlikte yürüttüğü ortak izleme çalışmasına göre, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 967. hafta buluşmasında 20 kişi kelepçeyle gözaltına alındı, üçüne ters kelepçe uygulandı.

HANİFE YILDIZ: Oğlumun yaşama hakkı, benim annelik hakkım elimden alındı. 28 yıldır kayıplarımızın akıbeti açıklanmadı. Bir cenaze yerde ya üç gün ya da bir hafta bekletilir. Biz 28 yıldır toprağa veremedik kayıplarımızı. Ne yas, ne gözyaşı bitiyor..#CumartesiAnneleri968Hafta pic.twitter.com/WTsC5QBVQB — Besna Tosun (@besnatosun) October 14, 2023

Plaza de Mayo Anneleri’nden dayanışma: Cumartesi Anneleri’nin yanındayız

Görev ve yetkisini anayasal sınırlar içerisinde kullanmak zorunda olan Beyoğlu Kaymakamı ve İstanbul Emniyet Müdürü Anayasayı ve AYM kararlarını neden tanımıyor?#CumartesiAnneleri968Hafta pic.twitter.com/8vmUo03pZD — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 14, 2023

Ne olmuştu?

İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı 25 Ağustos 2018'de yapılan Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 700. buluşmasını "herhangi bir bildirimde bulunulmadığı" iddiasıyla yasakladı.

Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri/İnsanları'na saldıran polis 23 kişiyi gözaltına aldı. Ardından 46 kişiye "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla dava açıldı.

1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, darp edilerek gözaltına alınanlar arasındaydı. 82 yaşındaki annesi Emine Ocak da polis şiddetine maruz kaldı.

Maside Ocak, kolluk görevlileri ve amiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Başsavcılığın soruşturmaya yer olmadığı kararı vermesi üzerine başvurduğu İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kesin olarak reddedince Ocak dosyayı AYM'ye taşıdı.

Yüksek mahkeme, şubat ayında verdiği kararda Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal" edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Ardından AYM, Cumartesi İnsanları/Anneleri eylemine saldırıp Sebla Arcan'ı darp eden polis memurlarının, kötü muamele ve eziyet yasağını ihlal ettiğine hükmetti. Görevlilerin yargılanması ve Arcan'a 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Bu iki AYM kararına rağmen, hak savunucularının Galatasaray'da basın açıklaması yapması polis şiddetiyle engelleniyor. (AS/EMK)