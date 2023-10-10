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Yayın Tarihi: 10 Ekim 2023 18:04
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2023 18:06
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Sevda Karaca’dan AKP’ye: Hamaset değil barış istiyoruz

Karaca, “Yıllardır hamasete kurban ettiğiniz Filistin meselesinde işte şimdi sınav vakti. Çıkın, İsrail insanlık suçu işliyor, İsrail’le yapılan tüm ticari anlaşmaları iptal ediyoruz deyin. Hamaset değil barış istiyoruz.” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/10/sevda-karacadan-akpye-hamaset-degil-baris-istiyoruz.jpg

Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün (10 Ekim 2023) yaptığı konuşmada, İsrail’in Filistin halklarına uyguladığı zulme karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetin tutumunu eleştirdi.

"Hamasat değil barış istiyoruz"

Karaca konuşmasında, gelecek ay İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Türkiye’de ağırlamaya hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsrail’in Filistin halklarına uyguladığı zulme karşı Filistinlilerin başkaldırısı karşısında ilk sözünün “itidal” olduğuna vurgu yaparak “Ama ne hikmetse Kuzey ve Doğu Suriye’ye yapılan operasyonlarda bölgedeki sivillerin en temel ihtiyacı olan hastane, okul, su, elektrik tesisleri bombalanırken; sivil kayıplar yaşanırken ‘itidal’ göstermiyor” dedi.

Ulusal güvenlik önlemi adı altında yaptıkları operasyonların bölgeyi kana buladığını ve 10 Ekim katliamı bu kanlı politikaların bir sonucu olduğunu ifade eden Karaca, “Yıllardır hamasete kurban ettiğiniz Filistin meselesinde işte şimdi sınav vakti. Çıkın, İsrail insanlık suçu işliyor, İsrail’le yapılan tüm ticari anlaşmaları iptal ediyoruz deyin. Hamaset değil barış istiyoruz.” dedi.

(EMK)

Hamas filistin - israil
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