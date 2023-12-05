ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 19:49
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 19:52
1 dk Okuma

Sevda Karaca Özak Tekstil işçisi kadınların seçme hakkını gündeme getirdi

Karaca “Urfa’da Özak Tekstil işçisi kadınlar sendika seçme hakkını kullanamıyor. Günlerdir patronun tacizlerine, baskılarına karşı haklarını koruyacak olan sendikanın tanınması için direnişte Özak işçisi kadınlar” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/sevda-karaca-ozak-tekstil-iscisi-kadinlarin-secme-hakkini-gundeme-getirdi.jpg

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Özak Tekstil’de çalışan kadın işçilerin sendika seçme hakkını gündeme getirdi.

Kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının yıldönümünde, TBMM Genel Kurulunda yapılan konuşmalara da atıf yapan Karaca “Urfa’da Özak Tekstil işçisi kadınlar sendika seçme hakkını kullanamıyor. Günlerdir patronun tacizlerine, baskılarına karşı haklarını koruyacak olan sendikanın tanınması için direnişte Özak işçisi kadınlar” dedi.

"İkiyüzlüsünüz"

AKP’li milletvekili ve bakanlara seslenen EMEP’li Karaca şöyle dedi:

“Sözüm AKP’li vekillere ve bakanlara… Ağzınızı her açtığınızda kadınlara ne kadar çok hak sağladığınızı anlatıyorsunuz. Kadınların geçmişte yaşadığı zulümlerin üstünde tepinip, her fırsatta kendinize siyasi rant devşirmeye çalışıyorsunuz."

‘Başörtülü kadınlara ikna odaları kurup işkence ettiler’ lafı dilinizden düşmüyor. Kadınların yaşadıklarını istismar edip, patronlara cennet düzeni inşa ettiniz. İşte bu fabrikada başörtülü başörtüsüz kadınlara ikna odaları kuruluyor, eziyet ediliyor, karşılarına valilik yasağıyla jandarma dikiliyor, tuvalete, camiye gitmelerine bile izin verilmiyor. Ağzınızı bir kere de Özak tekstil işçilerin hakları için açabilecek misiniz? İkiyüzlüsünüz!."

5 aralık seçme ve seçilme günü 5 aralık dünya kadınlar günü Özak işçileri Özay Tekstil olayı
ilgili haberler
Üniversitelilerden Levi’s önünde eylem: Özak Tekstil işçileri yalnız değildir
Bugün 12:58
/haber/universitelilerden-levis-onunde-eylem-ozak-tekstil-iscileri-yalniz-degildir-288864
DİSK TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI:
"Özak Tekstil işçilerinin sesini duyun"
23 Ağustos 2020
/haber/ozak-tekstil-iscilerinin-sesini-duyun-229501
ilgili haberler
Üniversitelilerden Levi’s önünde eylem: Özak Tekstil işçileri yalnız değildir
Bugün 12:58
/haber/universitelilerden-levis-onunde-eylem-ozak-tekstil-iscileri-yalniz-degildir-288864
DİSK TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI:
"Özak Tekstil işçilerinin sesini duyun"
23 Ağustos 2020
/haber/ozak-tekstil-iscilerinin-sesini-duyun-229501
Sayfa Başına Git