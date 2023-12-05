Sevda Karaca Özak Tekstil işçisi kadınların seçme hakkını gündeme getirdi

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Özak Tekstil’de çalışan kadın işçilerin sendika seçme hakkını gündeme getirdi.

Kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının yıldönümünde, TBMM Genel Kurulunda yapılan konuşmalara da atıf yapan Karaca “Urfa’da Özak Tekstil işçisi kadınlar sendika seçme hakkını kullanamıyor. Günlerdir patronun tacizlerine, baskılarına karşı haklarını koruyacak olan sendikanın tanınması için direnişte Özak işçisi kadınlar” dedi.

"İkiyüzlüsünüz"

AKP’li milletvekili ve bakanlara seslenen EMEP’li Karaca şöyle dedi:

“Sözüm AKP’li vekillere ve bakanlara… Ağzınızı her açtığınızda kadınlara ne kadar çok hak sağladığınızı anlatıyorsunuz. Kadınların geçmişte yaşadığı zulümlerin üstünde tepinip, her fırsatta kendinize siyasi rant devşirmeye çalışıyorsunuz."

‘Başörtülü kadınlara ikna odaları kurup işkence ettiler’ lafı dilinizden düşmüyor. Kadınların yaşadıklarını istismar edip, patronlara cennet düzeni inşa ettiniz. İşte bu fabrikada başörtülü başörtüsüz kadınlara ikna odaları kuruluyor, eziyet ediliyor, karşılarına valilik yasağıyla jandarma dikiliyor, tuvalete, camiye gitmelerine bile izin verilmiyor. Ağzınızı bir kere de Özak tekstil işçilerin hakları için açabilecek misiniz? İkiyüzlüsünüz!."