Sevda Karaca: Bütçeden çocukların hakkını istiyoruz

Çocuklar için günde bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek isteyen kadınlar, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden çocukların hakkını istedi.

Sevda Karaca konuşmasında AKP’nin iktidarı boyunca sürdürdüğü sermaye yanlısı ekonomi politikalarının sonucu olarak yoksulluğun günden güne arttığını belirterek şu noktalara değindi:

“Yağma ve talan ekonomisi işçi ve emekçiler ile onların ailelerini derinden etkiliyor. Seçim sonrası yağmur gibi gelen zamlar ve vergi artışları boğazına kadar kredi ve borç batağına saplanmış milyonları daha ağır koşullara mahkum etmiş durumda.”

“Çocuk açlığı büyüyor”

Ekmek ve Gül’ün “Sağlıklı, doyurucu ve besleyici gıdaya erişim, ailesinin imkânlarına bağlı olmaksızın her çocuğun hakkı ve devlet bu hakkı sağlamakla yükümlü” söylemiyle 2022 Eylül ayında başlattığı “1 öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek” kampanyasını hatırlatan Karaca, şunları belirtti:

“Bu kampanya kapsamında kadınlar çocukları için ülkenin her yerinde kapı kapı dolaştılar. Okul önlerinde; çarşı, pazar, kent meydanlarında ve sosyal medyada yüz binlerce imza toplandı. Basın açıklamaları, paneller, etkinlikler, eylemler örgütlendi."

"Çocuk hak örgütleri, kitle örgütleri, kadın derneklerinin yer aldığı 46 örgüt “Beslenme çocuğun insan hakkıdır” açıklaması yaparak okullarda bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek talep etti. Eğitim sendikaları ve veli dernekleri, kadın dernekleri ile birlikte basın açıklamaları yaptı, imza kampanyaları örgütledi. Ülkenin dört bir yanında toplanmış imzalar 2022 ve 2023 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi.”

“Gıda enflasyonu artarken yemek hakkı neden kaldırıldı?”

Sevda Karaca, Ankara Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği’nin açtığı davayı hatırlatarak şöyle dedi:

“Kampanya bileşenlerinden Ankara Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığına, eğitimin tüm kademelerinde günde bir öğün ücretsiz yemek sağlanması için dava açıldı."

"Ancak eğitimin tüm kademelerinde uygulanması gerekirken yeni eğitim ve öğretim yılında uygulama sessiz sedasız yürürlükten kaldırılmak istendi. İtiraz ettik. Uygulamayı kaldıran Bakanlık ise açılan davaya sunduğu savunmada, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde başlattıkları uygulamanın ne kadar yerinde olduğunu söylemekten de geri durmadı. O halde sormamız gerekiyor, neden kaldırdınız?”

“Ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede çocukların beslenme sorunları da giderek artıyor."

"Bakanlığın yemek verdiği dönemden bugüne kadar gıda enflasyonu durmadan artarken dün olan uygulamanın bugün neden kaldırıldı?”

“Bir öğün yemeğe bütçe”

2024 bütçesinin görüşüldüğü günlerde, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesinden önce “1 Öğün Yemeğe Bütçe” talebini sürdürdüklerini ifade eden Karaca son olarak şunları söyledi:

“Bütçeden kendi hakkımızı, çocukların hakkını istiyoruz. Çünkü bu saray bütçesinde işçiye emekçiye ayrılan pay, durumu kurtarmaya yetmiyor! İki çocuklu bir aile için beslenme çantasının aylık maliyeti, asgari ücretlinin aylık gelirlerinin üçte birini aşıyor. Vergilerimizle oluşturulan merkezi bütçe ne ücretlerde ne sosyal haklarda bize dönüyor."

"Artan gıda enflasyonu, temel tüketim maddeleri başta olmak üzere her şeye gelen zamlar, TL’deki önlenemez değer kaybı en önce soframızdan azaltıyor. Halkın kaynaklarını, halka aktarmak zorundasınız. Öğrenci başına teşvik verilen özel okullara; gelecek 40 yılı sermayeye peşkeş çekilen otoyol, köprü, hastane projelerine değil.”

EMEP MİLLETVEKİLİ SEVDA KARACA "Okullarda ücretsiz yemek uygulaması neden kaldırıldı?"

(EMK)