Sevag ve Garabet Balıkçı, yarın mezarları başında anılacak

Batman Kozluk’ta zorunlu askerlik görevi sırasında, 24 Nisan 2011’de er Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Balıkçı ile 24 Nisan 2022 sabahı kabristana gitmeye hazırlanırken evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden babası Garabet (Garbis) Balıkçı, mezarları başında anılacak.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, yarın (24 Nisan Cuma) Şişli Ermeni Mezarlığı’nda düzenlenecek anma töreni saat 14.00’da başlayacak.

Ne olmuştu?

Ani ve Garabet Balıkçı, ellerinde çocukları Sevag Balıkçı'nın fotoğrafıyla, (Kaynak: Agos Gazetesi).

Sevag Balıkçı, tezkeresine 20 gün kala, karakol çevresine çit örme görevi sırasında öldürüldü. Baba Garabet Balıkçı ise 24 Nisan 2022 sabahı, kabristana gitme hazırlığındayken evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Sevag Balıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili dava, Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde açıldı ve yaklaşık iki yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, 26 Mart 2013’te Kıvanç Ağaoğlu’nu "bilinçli taksirle insan öldürmek" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Karakolda görevli Astsubay Sadrettin Ersöz ise "görevi ihmal" suçundan 5 ay hapis cezası aldı; hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Balıkçı ailesinin itirazı üzerine dosya Askeri Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, yerel mahkeme kararını usulden bozarak dosyayı iade etti. Ancak yeniden yargılama sürerken, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile askeri yargı kaldırıldı. Bu nedenle dosya, Balıkçı'nın öldürüldüğü yere, Kozluk’a gönderildi. Yargılamaya 8 Şubat’ta Kozluk Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlandı. Ağaoğlu, 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Olayın tanıklarından Halil Ekşi, ilk ifadesinde Ağaoğlu’nun Balıkçı’yı kasten öldürdüğünü söyledi, sonrasında ise ifadesini değiştirerek olayın şakalaşma sonucu meydana geldiğini belirtti. Balıkçı ailesinin itirazı üzerine yeniden ifade veren Ekşi, baskı altında ifadesini değiştirdiğini açıkladı. Bunun üzerine Aydın’da Ekşi hakkında "yalancı tanıklık" suçundan dava açıldı. Aynı dosyada, Ekşi’yi tehdit eden Kıvanç Ağaoğlu’nun akrabası Bülent Kaya da "yalan tanıklığa azmettirme" suçlamasıyla yargılandı. Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Aralık 2015’te Halil Ekşi’ye 2 yıl 1 ay, Bülent Kaya’ya ise 2 yıl 13 ay hapis cezası verdi. (TY)